保障できる Vintage 80s Harley-Davidson shirt T- Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

ご覧いただきありがとうございます

printed in the USA made in venezuela

AMFタグでないこと ヘインズの70sタグでないこと

また3D EMBLEMがないことからオフィシャルで出たものではない可能性がありますが

後のCHINA製のブートものとは全くの別物です

出品しているもう1枚と同じくバイカーチームが

オリジナルで作ったものかと推測します

年代的には70sに近い方に思いますが 確証がないので80sとしています

#テンダーロイン

#HARLEYDAVIDSON

表記L

実寸

着丈71

肩幅48

身幅47

小穴などあります

ヴィンテージにご理解いただける方よろしくお願い致します

カラー...ブラック

袖丈...半袖

柄・デザイン...プリント(ロゴなど)

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 傷や汚れあり

ご覧いただきありがとうございます80s Vintage Harley-Davidson printed in the USA made in venezuela AMFタグでないこと ヘインズの70sタグでないことまた3D EMBLEMがないことからオフィシャルで出たものではない可能性がありますが後のCHINA製のブートものとは全くの別物です出品しているもう1枚と同じくバイカーチームがオリジナルで作ったものかと推測します年代的には70sに近い方に思いますが 確証がないので80sとしています#テンダーロイン#HARLEYDAVIDSON表記L実寸着丈71肩幅48身幅47小穴などあります ヴィンテージにご理解いただける方よろしくお願い致しますカラー...ブラック袖丈...半袖柄・デザイン...プリント(ロゴなど)

