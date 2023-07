世界中で圧倒的人気のエルメス。

バッグなどのレザーアイテムで有名なエルメスですが、独特な魅力を持つスカーフも世界的人気アイテムです。

コーデに合わせても、バッグのアクセントとしても人気です。

アレンジも幅広く、使いやすさも魅力のひとつです。

カレ140は芸術性も高く、まるで絵画のような存在感です。全身を包み込むことも可能なサイズ感は、エルメススカーフの高い質感を余すことなく楽しめます。

素材 カシミヤ×シルク

状態ランク B (軽微な毛羽立ち、糸釣り、ほつれがございます。)

◆ランクについて◆

N 新品

S 未使用品(展示品など)

SA 未使用に近い

A 使用感少なく美品

AB 軽微な使用感あるが、綺麗な状態

B 一般的な使用感のある状態

C 使用感の他、目立つ傷や汚れが見れる商品

D かなり大きな傷みがある難あり

エルメス カレ140 TABRIZ

真贋鑑定済み、古物市場からの買い付け品を仕入れております。

業者間オークション、ブランド卸売専門店、地域リサイクルショップでこれは、という逸品を探しております。

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

素材···カシミヤ

商品の情報 ブランド エルメス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

