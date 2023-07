柔らかいメッシュ素材にオリジナルのマーブル柄をのせたタートルトップス。1枚でもレイヤードにも着まわせるアイテム。シックに見せてくれます。

定価13,200円

made in Japan

カラー ナチュラル

素材ポリエステル100%

サイズF

肩幅33センチ袖丈62センチ身幅35センチ、着丈58センチ

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド トゥデイフル 商品の状態 新品、未使用

