◎ブランド

FRED PERRY(フレッドペリー)

◎商品説明

FRED PERRY(フレッドペリー)のトラックジャケットになります♡

黒のワイドスラックスやフレアパンツに合わせていただくとかっこいいと思います(*^^*)

胸元の月桂樹のロゴが刺繍ではなく、ワッペンなのも目立って可愛いです♡

メンズ・レディース問わず着用できます♪

※他にもトラックジャケットを出品しておりますので、プロフィールからご確認いただけますと幸いです♪

◎サイズ

表記サイズ:S(Mサイズ相当)

総丈:69㎝

着丈:61㎝

身幅:53㎝

裄丈:80㎝

※平置きでの測定になります。

※素人採寸の為多少の誤差はご了承いただけますと幸いです。

◎商品状態

目立った汚れや傷等が見当たらない✨極美品✨ではございますが、ヴィンテージの中古品になりますのでその点はご了承いただけますと幸いです。

◎カラー

ダークネイビー× ライトブルー

濃紺 × 水色

※画像をご確認いただけますと幸いです。

◎素材

コットン50%

ポリエステル50%

◎配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

迅速な発送を心がけますが仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承いただけますと幸いです。

ご不明な点等がございましたらお気軽にコメント欄からご質問くださいませ。

よろしくお願いいたします。

刺繍ロゴ

トラックジャケット

ジャージ

80s 90s 00s

adidas

アディダス

NIKE

ナイキ

菅田将暉

在原みゆき

柴田ひかり

ブラック

商品の情報 商品のサイズ M ブランド フレッドペリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

