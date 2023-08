こちらはご購入者様お決まりになりました。

ヨウジヤマモト ベスト

宜しくお願い申し上げます。

【極上品】CHANEL カシミヤ100% ニットセーター カーディガン 春グレー



【新品・タグ付き】セオリーリュクス カーディガン シルク混 長袖 羽織り

ご覧下さいまして有難う御座います。

ジョンブル Johnbull ロングカーディガン



CLANE FLORETS OPAL CARDIGAN 田中みな実

4月に購入したばかりのアッパースタンダードカーディガンでございます。サラッとしたお生地で暑い季節には肌触りが良く冷房対策など春夏の羽織に重宝いたします。

paula sweet古着 赤系

新色のフランボワーズ

3.1 Phillip Lim ロング カーディガン リネン 混 ヴィンテージ

こちらは試着もしておりませんお洋服です。

クイーン&ベル 虹色シェルボタン ニュアンスブラック ボレロ風ウールカーディガン



ヨーガンレール ヘンプ モヘヤ カーディガン 羽織り ミントグリーン フリー

カラー フランボワーズ720

新品 アーバンリサーチ ニットカーディガン フリーサイズ

おサイズ 38

手織りマクラメトップス

36823

HOUSE OF LOTUS カロチャ刺繍 エンブロイダリーニットカーディガン

59400円

to b by agnes bボーダーカーデ



チェスティ マグノリアカーディガン

付属品は紙タグと替えボタンのみです。

BALMAIN バルマン カーディガン カシミヤ ホワイト

その他はつきませんのでご了承下さい。

◇新品◆イエナ WASHI ミドルゲージシアーカーディガン【2023SS】



新品☆ POLO RALPH LAUREN ケーブルカーディガンQR付き正規品

メルカリ便ヤマト運輸さんネコポス専用箱(ポスト投函)でのお届けになります。

le.ema カーディガン

ご希望がございましたら宅急便コンパクト(お手渡し)へのご変更もお受けいたします。ご希望のお方は発送のお手続き前にコメントよりお気軽にお申し付け下さいませ。

モンクレール トップス パーカー タオル生地 パイル生地



【お値下げ】エルメス 21AW カーディガン 38

購入したばかりで自宅クローゼットでの保管期間の短いお洋服にはなりますが、エルフィンを掛けて他のお洋服と一緒に保管しておりますので、細やかなお方はどうかお控え下さいますよう、お願い申し上げます。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド フォクシー 商品の状態 新品、未使用

こちらはご購入者様お決まりになりました。宜しくお願い申し上げます。ご覧下さいまして有難う御座います。4月に購入したばかりのアッパースタンダードカーディガンでございます。サラッとしたお生地で暑い季節には肌触りが良く冷房対策など春夏の羽織に重宝いたします。新色のフランボワーズこちらは試着もしておりませんお洋服です。カラー フランボワーズ720おサイズ 383682359400円付属品は紙タグと替えボタンのみです。その他はつきませんのでご了承下さい。メルカリ便ヤマト運輸さんネコポス専用箱(ポスト投函)でのお届けになります。ご希望がございましたら宅急便コンパクト(お手渡し)へのご変更もお受けいたします。ご希望のお方は発送のお手続き前にコメントよりお気軽にお申し付け下さいませ。購入したばかりで自宅クローゼットでの保管期間の短いお洋服にはなりますが、エルフィンを掛けて他のお洋服と一緒に保管しておりますので、細やかなお方はどうかお控え下さいますよう、お願い申し上げます。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド フォクシー 商品の状態 新品、未使用

デザインロングカーディガン(レッド)ピッコーネ ジャケットUNMINOU パールカーディガン新品未使用 Caban コットンシルク カーディガン カシミヤ ライトブルー FZARA リボンビジュー ニットセットa3694『yukiemon』ユキエモン ペタペタカーディガン パールボタンブルネロクチネリ コットンカーディガン M