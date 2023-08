GUCCIのレザーサンダルです。

主人がGUCCIのお店で購入したしたものになります。

確か梅田阪急百貨店だったと思います。

お箱は破棄しましたのでありません。

このデザインが欲しくて購入したのですが、

自分のぴったりサイズは売り切れで、小さいサイズを買ってたので、ワンシーズン数回履いてそのまま収納してました。

素材はグッチシマの部分はレザーです。

足裏の部分も恐らく見た感じラバーではなく、

レザーだと思います。

サイズ表記 38とあります。

たぶん25cmくらいになると思います。

間違っていたらすいません。

参考までに、

普段 主人はビジネスシューズ 26cmくらいを履いています。

ディオール とGUCCI 40ハーフ

キーン 26cm

リーボック ポンプフリューリ 26.5

デザインによって横幅とかが違うので上記はあくまでご参考にお願いします。

そこ裏は使用感はありましすが、

それ以外は綺麗な方だと思います。

あくまで中古品ですのでご理解のある方のみご購入お願いします。

#yucocoシューズ #グッチ

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド グッチ 商品の状態 やや傷や汚れあり

