人気デザイナー 【極レア】RED WING 8199 レッド　ウィング ブーツ

即購入OK❗️

RED WING 8199

かなりレアな8199になります。市場にはなかなか出て来ず、出てもすぐに売り切れてしまいます。

サイズもゴールデンサイズで、元箱ありはホント出てきません!

これから履き込むと、レザーがどんどん飴色になってきますので、エイジング好きの方にオススメです。

8199を探されている方も多いのではないでしょうか?

この機会に是非!

【レザー】

ベージュ

(Hawthorne Driftwood Leather)

【サイズ】

8-1/2 D (26.5cm程度)

【付属品】

元箱

あくまで中古品となります。

落札後は24時間以内にご連絡が取れる方、2日以内にご入金が可能な方のみご購入ください。

古着、ヴィンテージにご理解のある方のみご購入お願いいたします。

商品の状態や評価は個人差があります。あくまで中古になりますので古着に慣れていない方や神経質な方はご遠慮ください。

いかなる場合でも交換、返品は、お受けかねます。(すり替え防止の為、ご理解お願いいたします)

画像をよくご覧いただき納得した上でご検討、ご購入をお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド レッドウィング 商品の状態 やや傷や汚れあり

