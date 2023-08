カラー···グリーン

Drifter with JACK BUNNY by PEARLY GATESのスタンド式キャディバッグになります。

アメリカBAGブランドの老舗、DRIFTER社とのコラボレーションモデルとなります。

“ドリフター社”は元々パラシュートの生地を生産、頑丈で耐久性を備えた、Made in U.S.Aバッグブランドです。

「ドリフター」社とのコラボによる、初のキャディバッグを日本で発売されました。

商品スペック

品名:Drifter with JACK BUNNY by PEARLY GATES

カラー:カモフラxピンク

口径:6分割

対応長さ:46インチ

素材:ポリエステル

サイズ:9型

付属品:フードカバー/ミニポーチ

参考価格:¥52,800(税込)

商品の情報 ブランド パーリーゲイツ 商品の状態 やや傷や汚れあり

