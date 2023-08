ご覧頂きありがとうございます♡

❤️大特価❤️ゴルフ距離計 レーザー距離計 計測器 USB充電 1093yd



\\大人気ゴルフ計測計//

⭐️2022年最新版

⭐️初心者の方も使いやすい

⭐️1093ydまで測定可能!

▷送料無料▷匿名配送▷新品未使用

✨高精度測定!0.3秒で測定完了】

このゴルフ 距離計は高速応答機能搭載により、目標物に照準してから、電源ボタンを押すと、目標物をロックオンし、約0.3秒で測定結果を表示します。多層膜コーティング加工した光学6倍の高品質レンズを搭載しデータと画像が非常に鮮明になります。

最大測定距離660ydまで測定対応しますので、ゴルフだけではなく、狩猟、ラウンド、登山、釣り、農業、工事現場、測量探査など様々な場所で活躍できます

✨バッテリー内蔵で繰り返し充電&低量表示】

この距離測定器は950 mAhの大容量バッテリー内蔵で一度充電を完了したら、20000回まで測定可能!20秒操作しないと自動オフで放電防止、電池交換が不要!

2つのボタンで全部モードを測定し、簡単操作、初心者でも簡単に測定できます

✨ピンロック機能&目標物までの距離を正確に計測可能】

目標物までの距離を測る時に、誤って目標物の背景を測定しないよう、近いの目標物の距離を優先的に判断し計測します。正確的に目標物に照準を合わせて、わずか0.3秒で目標物がロックされ、バイブレーションで測定完了したことをお知らせ

✨高低差測定機能&スロープモード簡単切替&LED灯表示】

起伏のあるコースでも、打ち上げ、打ち下ろしでも、目標物までの高低差を含めた距離が計測でき、本当に打つべき距離をしっかり把握。この距離測定器は新ルールに対応、角度ON『LED点灯』外から見えるので、競技中も安心して使えます。※競技で使用する際には、必ずローカルルールを確認下さい。MODEボタンを押すと約3秒でM/Yの表示切替が可能

✨【IPX4生活防水&雾に対応モード】雨、雾、ホコリなどの悪条件の場合、目標物は25メートル離れている必要があり、正確に測定可能

同梱内容一覧:距離計本体、専用ケース、マイクロファイバー布、日本語取扱説明書、充電ケーブル、ストラップ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

