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本命ギフト ナイキ ブレーザー '77 プロ クラブリマスタード "白/黒" 28.5㎝ スニーカー

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【商品詳細】
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Nike Blazer '77 Pro Club Mid Remastered "White/Black"
【新品未使用】via SANGACIO サンガッチョ トリコロール 25.5cm

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ナイキ ブレーザー '77 プロ クラブリマスタード "白/黒" 28.5㎝
【状態】
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※トラブル防止の為プロフィール必読
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※厳密な点検をして出品していますが状態の評価はあくまで個人基準で行っています。
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※できる限り多方面の画像を上げています。
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商品の状態新品、未使用

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【商品詳細】 Nike Blazer '77 Pro Club Mid Remastered "White/Black"DQ7673-100 【状態】※新品（お値下げ不可）【付属品】箱ありタグあり同じサイズはこちら↓↓↓#マイキーsize285同じサイズ【NIKE】 はこちら↓↓↓#マイキーsize285NIKE【注意事項】※トラブル防止の為プロフィール必読※厳密な点検をして出品していますが状態の評価はあくまで個人基準で行っています。※できる限り多方面の画像を上げています。気になる箇所はコメント下さい。完璧を求める方はご遠慮ください。#マイキーNIKE#マイキーブレーザー#ACM01113

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本命ギフト ナイキ ブレーザー '77 プロ クラブリマスタード "白/黒" 28.5㎝ スニーカー

40分钟前

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