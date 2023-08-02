春夏新作モデル 瑠璃光さま専用 超美品　Canon f/1.8 85mm FD レンズ(単焦点)

外観・光学共に綺麗です。
SIGMA超広角ズームレンズ8-16mmF4.5-5.6 DC HSMシグマSA
高機能 MF ポートレイト（中望遠）レンズ
ニコン nikkor 28mm f2.8
Canon キャノン New FD 85mm f/1.8
ニャロメチビタ様専用 SAMYANG 12mm F2,0 sony
単焦点 中望遠マクロ XF60MMF2.4 R
●商品の状態
●美品● SONY FE 35mm F2.8 ZA Eマウント● ZEISS
使用感ほとんど無し。
Nikon Ai-s 105mm F2.5 前後キャップ付き
オールドレンズとしては
※週末限定値下げ SIGMA 24mm F3.5 DG DN Lマウント
「超美品」レベルだと思います。
PENTAX SMC Takumar 50mm F1.4 定番オールドレンズ
写真でご確認ください。
Leica (ライカ) ノクティルックス M50mm F0.95 ASPH.
VILTROX AF56mm F1.4 STM
●レンズの状態）
Nikon NIKKOR-S Auto 55mm F1.2 非AI
・くもり：なし
CANON キヤノン EF28mm f1.8 usm
・カビ：なし
ニコン Nikon Reflex NIKKOR C 500mm f8 #2051
・バルサム切れ：なし
ニコン Nikon AF-S NIKKOR 20mm F1.8 G 単焦点レンズ
・キズ：なし
KOWA PROMINAR 1:1.8/25mm
Fujifilm XF33mm F1.4 R LM WR 極美品
●付属品
ニコン Nikon NIKKOR-H Auto 85mm F1.8 #1097
レンズ本体
LUMIX G 単焦点レンズ 25mm F1.7 美品
元箱
LAOWA 10mm f2.0 単焦点レンズ
ストラップ（未使用）
SONY Eマウント用 E 10-18mm F4 OSS
レンズケース（皮製）
LAOWA2.5-5Xウルトラマクロ
フィルター（Tiffen 52mm SKY 1A)
分解清掃済 沈胴型レンズ INDUSTAR-10 50mm f3.5 2
保証書
❤️オリンパス 単焦点パンケーキレンズ❤️
EF24mm f2.8 EF28mm f2.8 セット
瑠璃光さま専用 超美品 Canon FD 85mm f/1.8
レンズ構成(群)4
【メーカー清掃済み！】SIGMA Art F1.4 35mm Canon EF
レンズ構成(枚)6
⭐️希少美品⭐️ Nikon New Nikkor 55mm f1.2
絞り羽根枚数8
★美品★ CONTAX Planar T* 50mm F1.4 MMJ
最小絞り22
シグマ 35mm f1.4 DG HSM [ニコン用][Fマウント]
最短撮影距離(m)0.85
Canon EF 100mm F2.8 Macro レンズ
最大撮影倍率(倍)0.12
並品 最初期型 分解清掃済 Jupiter-8 50mm f2 3
フィルター径(mm)52
PENTAX Fish-Takumar 17㎜ F4
最大径x長さ(mm)x(mm)63 x 53.5
【オールドレンズ】smc PENTAX-M 1:2.8 120mm
質 量(g)345
samyang 7.5mm f3.5 フィッシュアイ
商品の情報
|商品のサイズ
|キヤノンEFマウント
|ブランド
|キヤノン
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
TTArtisan 7.5mm f2 SONY Eマウント 魚眼レンズ
SYU様専用 TAMRON SP AF180mm F/3.5Di LD（IF）
シグマ 16mm f1.4 (箱有り)
SONY カメラレンズ FE 35mm F1.8単焦点レンズ SEL35F18
外観・光学共に綺麗です。高機能 MF ポートレイト（中望遠）レンズCanon キャノン New FD 85mm f/1.8●商品の状態 使用感ほとんど無し。 オールドレンズとしては 「超美品」レベルだと思います。 写真でご確認ください。●レンズの状態）・くもり：なし・カビ：なし・バルサム切れ：なし・キズ：なし●付属品レンズ本体元箱ストラップ（未使用）レンズケース（皮製）フィルター（Tiffen 52mm SKY 1A) 保証書レンズ構成(群)4レンズ構成(枚)6絞り羽根枚数8最小絞り22最短撮影距離(m)0.85最大撮影倍率(倍)0.12フィルター径(mm)52最大径x長さ(mm)x(mm)63 x 53.5質 量(g)345
商品の情報
|商品のサイズ
|キヤノンEFマウント
|ブランド
|キヤノン
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし