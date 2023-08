春夏新作モデル 瑠璃光さま専用 超美品　Canon f/1.8 85mm FD レンズ(単焦点)

外観・光学共に綺麗です。

●商品の状態

使用感ほとんど無し。

オールドレンズとしては

「超美品」レベルだと思います。

写真でご確認ください。

●レンズの状態)

・くもり:なし

・カビ:なし

・バルサム切れ:なし

・キズ:なし

●付属品

レンズ本体

元箱

ストラップ(未使用)

レンズケース(皮製)

フィルター(Tiffen 52mm SKY 1A)

保証書

レンズ構成(群)4

レンズ構成(枚)6

絞り羽根枚数8

最小絞り22

最短撮影距離(m)0.85

最大撮影倍率(倍)0.12

フィルター径(mm)52

最大径x長さ(mm)x(mm)63 x 53.5

質 量(g)345

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド キヤノン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

