商品の情報 商品のサイズ M ブランド クロエ 商品の状態 未使用に近い

クロエのワンピースです。ほんのりコクーンシルエットにフロント中央に同素材を重ねた切り替えが魅力のワンピース。まるでシルク100%かと感じる上品な光沢感がリュクス。夏の肌に心地よいサラサラの肌触りに自然にできる落ち感とドレープ感、ブラック一色でも暗くならない軽やかさを感じて頂けます。サイドポケット付き。新品同様に綺麗です。国内ブティック購入。リッシュモンジャパンのお品物です。サイズ36身幅48cm着丈96cm素材 表地 アセテート54% ビスコース46% 内側パイピング アセテート74% シルク26%お色 ブラック

