新品未開封

comme des Garcons メンズ プレイ tシャツ CDG ゴールド ハート ワンポイント ティー ブラック XXL

color : black

size : XXL

100% Cotton / 100%コットン

Made in Japan / 日本製

【着丈x身幅x肩幅(cm)】

Men's S(63x44x42)

Men's M(65x48x45)

Men's L(68x52x47)

Men's XL(72x54.5x49.5)

Men's XXL(74x57x51.5)

※若干の誤差はご了承ください。

カラー···ブラック

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···Uネック

季節感···夏

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド プレイコムデギャルソン 商品の状態 新品、未使用

