【オープニング大セール】 New balance 990 BS3 26.5cm 検 992 993 スニーカー

★アルパカsneaker★

この度はご覧いただき、ありがとうございます。

多数出品しております→ #アルパカsneaker

26cm,26.5cmスニーカー→ #アルパカ26265

古物商を取得し、多数の使用及び、販売実績を

用いて、真贋チェックを行った正規品のみです。

ご安心して、ご購入いただけます。

*商品について

商品名/ New balance 990 BS3

サイズ・幅/ 26.5cm・D

使用回数目安/ 10回程度

付属品/

備考/

*値下げについて

価格のご相談にも可能な限りお答えいたします。

【希望価格】を含めて、コメントください。

※不明点に関してもコメントにてご相談ください。

※シューキーパーは撮影用で付属いたしません。

※他サイトでも変更して販売しておりますので、

予告なく、出品を取消す場合がございます。

*以下、検索用

#newbalance #ニューバランス

#990 #991 #992 #993 #996 #997 #998

#1300 #1400 #1500 #1700 #574 #576

#定番 #貴重 #希少 #レア #廃盤 #王道

#人気 #名作 #レアスニーカー #レアモデル

#海外限定 #国内未発売 #ダッドスニーカー

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 やや傷や汚れあり

