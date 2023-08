カラー···ブルー

アイアンハートデニムシャツ

袖丈···長袖

柄・デザイン···ストライプ

襟···レギュラーカラー

素材···コットン

季節感···春、夏、秋、冬

ソフトハイフン

softhyphen

ISSUE01

DOUBLE KNIT MIX ZIP UP SHIRTになります。

購入後数回着用しただけの美品となります。

ラスト一枚を店舗にて購入しました。

24200円

サイズ 3(写真9枚目を参考)

カラー ネイビー

niceness

COTTON 100% / COTTON 73% POLYESTER 27%

比較的綺麗な状態ではありますが中古品となりますので神経質な方のご購入はご遠慮ください。

以下引用

無地部分:ポリエステル混コットン素材のダンボールカットソー生地

ストライプ部分:ムラのないコットン糸を使用し、丁寧に織られた高密度なブロード生地

SOFTHYPHEN

ソフトハイフン

MISTERGENTLEMAN

ミスタージェントルマン

オーラリー

AURALEE

コモリ

COMOLI

markaware

Phlannel

Phlannèl

studio nicholson

ATON

エイトン

heugn

niceness

herill

cristaseya

YLÈVE

YLEVE

LECHOPPE

レショップ

LE

エルイー

BATONER

スタイリスト私物

arts&science

アーツ&サイエンス

ulterior

rakines

clasik

blurhms

OUTIL

daiwa pier39

NEAT

CIOTA

stein

YOKE

LOWNN

maatee&sons

seven by seven

Nest Robe CONFECT

graphpaper

bodhi

hender scheme

wellder

kaptain sunshine

sus-sous

Maison Martin Margiela 14

マルジェラ

LEMAIRE

ANATOMICA

ansnam

dulcamara

Hermès

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ミスタージェントルマン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

カラー···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプ襟···レギュラーカラー素材···コットン季節感···春、夏、秋、冬ソフトハイフンsofthyphenISSUE01DOUBLE KNIT MIX ZIP UP SHIRTになります。購入後数回着用しただけの美品となります。ラスト一枚を店舗にて購入しました。24200円サイズ 3(写真9枚目を参考)カラー ネイビーCOTTON 100% / COTTON 73% POLYESTER 27%比較的綺麗な状態ではありますが中古品となりますので神経質な方のご購入はご遠慮ください。以下引用無地部分:ポリエステル混コットン素材のダンボールカットソー生地ストライプ部分:ムラのないコットン糸を使用し、丁寧に織られた高密度なブロード生地SOFTHYPHENソフトハイフンMISTERGENTLEMANミスタージェントルマンオーラリーAURALEEコモリCOMOLImarkawarePhlannelPhlannèlstudio nicholsonATONエイトンheugnnicenessherillcristaseyaYLÈVEYLEVELECHOPPEレショップLEエルイーBATONERスタイリスト私物arts&scienceアーツ&サイエンスulteriorrakinesclasikblurhmsOUTILdaiwa pier39NEATCIOTAsteinYOKELOWNNmaatee&sonsseven by sevenNest Robe CONFECTgraphpaperbodhihender schemewellderkaptain sunshinesus-sousMaison Martin Margiela 14マルジェラLEMAIREANATOMICAansnamdulcamaraHermès

