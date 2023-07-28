【大放出セール】 AA440★パナソニック食器洗い乾燥機/NP-TCM4-W2021年製・動作品 その他

★消毒済み・パナソニック食器洗い乾燥機/NP-TCM4-W/2021年製・動作品・保証付

Panasonic SIP電話機 KX-UT136



シーリングライト アイリスオーヤマ 東芝 LED CL14DL-5.0CF

★清掃 消毒剤・動作確認済みで正常に動作します。

y0046様専用OSG ヒューマンウォーター HU-121 水素水生成器



JANOME（ジャノメ）Epolku（エポルク）

●直接引渡可能です。埼玉県越谷市蒲生駅徒歩2分

JUKI LIZA50z ※直接引き取り希望



［新品］リンナイの24号ガス給湯器！リモコン付！送料込み！プロパンガス専用！

★申し訳御座いませんが、値引き交渉はお受けできません。

フレシャスエブリー ウォーターサーバー 浄水フィルター 8個セット



【ひさめ様専用】JANOMEミシン_数回使用 備品、針、フットコントローラー付き

★但し、お客様が直接お持ちに成る場合1,600円お値引き致します。

ベビ−ロック baby lock 衣縫人 BL33 3本糸ロックミシン ミシン



美品⭐️Panasonic パナソニック 食器洗い乾燥機 食洗機 2021年製

★お渡し場所 埼玉県越谷市蒲生駅徒歩2分

Apple バッテリーチャージャー ◎、バッテリー2つ、Appleキーボード



**nene**様専用 duux デュクス 3DサーキュレーターDXCF37JＰ

★直接引き取りの際は持てる人数でお越しください。（此方ではお手伝い出来ません。）

食器洗い乾燥機 NP-TSP1



fuie スタンド

★中古品の為、擦れ、傷、汚れ、水分等有る物とお考え下さい。

アイシン 家庭用ミシン ブラウン本体＆ピンク×グレー収納バッグ 小物入れバッグ



ホームベーカリービストロ Panasonic SD-MDX4

容量（食器点数）※118点

リンナイ ガス給湯器 RUX-A1615W-E 16号 都市ガス用

ドアタイプ前開きドア

Panasonic NP-TA4-W 21年製 食洗機

乾燥機能○

SINGER(シンガー) コンパクト電動ミシン MF-30

洗浄ノズルの数・種類2（ブーメラン：左・右）

刺繍 文字 厚物 ジャノメ ミシン 本体 セシオ ハンドメイド 手芸 リメイク

標準使用水量※2約9L※3

JANOME 802型 ミシン

消費電力量※2約600Wh※3

スジャータ サンデンソフトクリームマシーン 業務用

運転時間＜50Hz/60Hz＞※2約99分/約94分※3

Panasonic 温水洗浄便座 ビューティ・トワレ ホワイト

消費電力モーター＜50Hz/60Hz＞65W/85W

Panasonic モニター付きドアカメラVS-HC400

ヒーター600W

A＆D GX-2000R 説明書あり

最大＜50Hz/60Hz＞665W/685W

ジャガーコンピューターミシン ハローキティ40周年記念モデル

運転コース標準コース

PlusQ プラスキュー ワインセラー 12本収納 BWC-012P

スピーディコース

任天堂スイッチ有機スプラトゥーン3

乾燥のみコース

希少 ロックミシン SL-212 美馬精機 動作確認済み 廃盤

運転時間標準コース合計約94～99分

タイガー PIP-A301 電気ポット とく子さん 3.0L PIPA301

洗い行程約25～30分

消毒済み・パナソニック食洗器・NP-TCR4-W/2021年製・保証付き

すすぎ行程約39分（3回）

TM-11NE Air Clover オゾン脱臭器 エアークローバー

乾燥行程約30分

新作新品リファファインバブルピュア カートリッジ付き 限定モデル

スピーディコース合計約29分

POLAポーラ ナノミスト空気清浄機

洗い行程約10分

JAGUAR ジャガー コンパクトミシン くまモンミシン MO-129

すすぎ行程約19分（2回）

Philips Philips Hue ホワイトシングルランプ E17

乾燥のみコース60分

AXE YAMAZAKI TOKYO OTOKO ミシン

使いやすさ食器かご素材樹脂（小物入れつき）

chuuuson様専用 湯沸かし太郎

運転音＜50Hz/60Hz＞※4約40dB/約42dB

DAIKO シーリングファン CSF-580W LED

本体外形寸法 ＜＞はドア開放時幅470×奥行300＜598＞×高さ460＜467＞mm

ミッキー ディズニー 刺繍 文字縫い ブラザー ミシン 本体 ハンドメイド

製品質量約12kg

JUKI HZL-1000 ミシン

電源コードの長さ約1.9m

島産業 PPC-11-PG GOLD

給・排水ホースの長さ給水約1.2m

AA440★パナソニック食器洗い乾燥機/NP-TCM4-W2021年製・動作品

排水約1m

パナソニック VE-GD32DW コードレス電話機

庫内容積約24L

ベビーロック 職業用ミシン COMPANION５５００ ワイドテーブル付き



パロマ 瞬間湯沸かし器 給湯器 都市ガス

●送料、佐川配便、埼玉県発、梱包後１４０サイズ

シュレッダー



【美品】ユアサ どこでもエアコン YNMC-5B 2022年製

●1,980円・・静岡・愛知・岐阜・三重・長野・新潟・富山・石川・福井

【送料込み】サンコーラクア 洗剤つき

●1,980円・・埼玉・東京・千葉・神奈川・茨城・栃木・群馬・山梨

brother 刺しゅう機付コンピューターミシン

●2,100円・・宮城・山形・福島

(GW限定値下げ)パナソニック食洗機NP-TZ300 2021製

●1,958円・・青森・秋田・岩手・京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫

AINX AX-S3 工事不要 食洗器 食器洗い乾燥機 食洗機

●2,220円・・岡山・広島・山口・鳥取・島根

Panasonic パーソナルFAX おたっくす KX-PZ200DL 子機付

●2,340円・・香川・徳島・高知・愛媛

aarke アールケ 炭酸水メーカー ソーダーストリーム 炭酸機 シルバー

●2,460円・・北海道・福岡・佐賀・長崎・大分

Panasonic NP-TM9-W 食洗機 2017年製

●2,460円・・熊本・宮崎・鹿児島

楽座クーラー CLECOOL III クレクール3 スポットクーラー

●2,440円・・沖縄本島

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

★消毒済み・パナソニック食器洗い乾燥機/NP-TCM4-W/2021年製・動作品・保証付★清掃 消毒剤・動作確認済みで正常に動作します。●直接引渡可能です。埼玉県越谷市蒲生駅徒歩2分★申し訳御座いませんが、値引き交渉はお受けできません。★但し、お客様が直接お持ちに成る場合1,600円お値引き致します。★お渡し場所 埼玉県越谷市蒲生駅徒歩2分★直接引き取りの際は持てる人数でお越しください。（此方ではお手伝い出来ません。）★中古品の為、擦れ、傷、汚れ、水分等有る物とお考え下さい。容量（食器点数）※118点ドアタイプ前開きドア乾燥機能○洗浄ノズルの数・種類2（ブーメラン：左・右）標準使用水量※2約9L※3消費電力量※2約600Wh※3運転時間＜50Hz/60Hz＞※2約99分/約94分※3消費電力モーター＜50Hz/60Hz＞65W/85Wヒーター600W最大＜50Hz/60Hz＞665W/685W運転コース標準コーススピーディコース乾燥のみコース運転時間標準コース合計約94～99分洗い行程約25～30分すすぎ行程約39分（3回）乾燥行程約30分スピーディコース合計約29分洗い行程約10分すすぎ行程約19分（2回）乾燥のみコース60分使いやすさ食器かご素材樹脂（小物入れつき）運転音＜50Hz/60Hz＞※4約40dB/約42dB本体外形寸法 ＜＞はドア開放時幅470×奥行300＜598＞×高さ460＜467＞mm製品質量約12kg電源コードの長さ約1.9m給・排水ホースの長さ給水約1.2m排水約1m庫内容積約24L●送料、佐川配便、埼玉県発、梱包後１４０サイズ●1,980円・・静岡・愛知・岐阜・三重・長野・新潟・富山・石川・福井●1,980円・・埼玉・東京・千葉・神奈川・茨城・栃木・群馬・山梨●2,100円・・宮城・山形・福島●1,958円・・青森・秋田・岩手・京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫●2,220円・・岡山・広島・山口・鳥取・島根●2,340円・・香川・徳島・高知・愛媛●2,460円・・北海道・福岡・佐賀・長崎・大分●2,460円・・熊本・宮崎・鹿児島●2,440円・・沖縄本島

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

コスモウォーター サーバーテレビドアホン・電話・ファクス子機 KX-FKN531 ⑤ 液晶交換済み2022【OYJ様専用】Panasonic パナソニック温水洗浄便座BDP 超音波食洗機 説明書付き【即購入可／美品】Panasonic 食洗機 NP-TH4-Cbabylock BLE1 AT-4イマジン・プロフェッショナル2本針４本ロック未使用品 ベルソス 高速製氷機 VS-ICE02 レッドbrother OPUS -8ジャノメ コンピュータミシン メモリア 5002