Converse ALL STAR CT70 LOW candy grape

新品、未使用ですが自宅保管ですのでご理解いただける方のみご購入お願い致します。

【商品説明】

品番 :170553C

カラー :紫/パープル/purple/キャンディグレープ/candy grape

状態 :新品・未使用

素材 :コットンキャンバス

サイズ : 25.5cm

ct70 三つ星

箱つき、新品未使用

現行のモデルとは違いインソールが分厚い為、クッション性・履き心地・楽さも全然違います。

海外からの輸入品のため外箱に傷や凹み、破れ等

ある場合がございますが、チェックしている為

靴自体には問題はございません。神経質な方は購入をお控え下さい。

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド コンバース 商品の状態 新品、未使用

ニューバランスM990TC3【即日発送】ナイキ エア フォース 1 '07 メンズシューズ 26.5cm29cm NIKE AIR REVADERCHI ファーストカラー リバデルチNIKE KD14 EP ゲビンデュラント バッシュ 27.5cmナイキ エアジョーダン5 レトロ レッド スエード 27cmハイク×アディダス スニーカーNIKE DUNK LOW メイドユールックAIR JORDAN 1 エア ジョーダン 1 ライトフュージョン 26cm