見事な 滝沢歌舞伎ZERO2020 The Movie セット アイドル

人気グループ···Snow Man

Snow Manの滝沢歌舞伎ZERO 2020 The Movieの

初回限定盤A

通常盤

クリアファイル

チケットフォルダーぐらいのサイズのファイル×2

ポストカード(全員)

ポストカード(ラウール)×3

以蔵のデタカ

のセットとなります。

購入後CD・DVD共に1度だけ再生し、その後はケースにて保管しておりました。

全て目立った傷等はありませんが、素人管理のため気になる方は御遠慮ください<(_ _)>

即購入○

他の商品とのまとめ買い○

バラ売り×

基本的にはご購入後2~3日以内には、発送致しますが、場合によっては遅れることがございます。

ご了承ください。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

