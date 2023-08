海外正規店購入!

海外正規店購入!国内外でも非常に人気の高いDr. Martens(ドクターマーチン)の3ホールシューズこちらはUNDERCOVER(アンダーカバー)とのコラボ23SS商品デザインもとてもかわいいです。大人気サイズのUK8 27cm1点のみですので早い者勝ちとなります。【商品名】Dr. Martens 新品 Undercover 1461 Smooth Leather Shoe Cherry Red UK8 / 2023SS人気モデル、希少サイズ正規店購入の100%本物ですので、本物ですかの質問はご遠慮下さい。【COLOR】ブラック【Size】UK8 / US9 / 27cm【商品の状態】使用状況 : 新品未使用未試着注意事項 : ファイナルセールとさせていただきます。【発送】入金確認後、2日以内での発送となります。【その他】不明点はご質問ください。購入後24時間以内にご連絡無い場合、また購入後2日以内に入金ない場合キャンセルとさせていただきますのでご了承ください。SUPREME 23SS、22AW商品やNY買い付け品を他にも出品しております。あわせて宜しくお願い致します。カラー···レッドシューズ丈···ショート履き口···紐ソールヒール形···フラット素材···本革柄・デザイン···チェック

