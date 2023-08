カラー...ブラウン

柄・デザイン...無地

袖丈...袖なし

季節感...春, 夏, 秋

SWINSWINGのフレアワンピースです。

数年前に7万円程で購入しました。

ワンピースでも羽織でも^^



1回着ただけなので未使用に近いとしています。

サイズが変わってしまったので出品します。美品です。

サイズ:42

前開きで着やすいです。

隠しボタンになっているので、正面から見てもすっきりして見えます。

腰の部分に紐が付いており、前後で結ぶ事でイメージも変わってきます。

フレアワンピースなので、裾は広く動きやすいです。

畳んでの発送になるので、畳皺ができるのはご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド スウィング 商品の状態 未使用に近い

カラー...ブラウン柄・デザイン...無地袖丈...袖なし季節感...春, 夏, 秋SWINSWINGのフレアワンピースです。数年前に7万円程で購入しました。1回着ただけなので未使用に近いとしています。サイズが変わってしまったので出品します。美品です。サイズ:42前開きで着やすいです。隠しボタンになっているので、正面から見てもすっきりして見えます。腰の部分に紐が付いており、前後で結ぶ事でイメージも変わってきます。フレアワンピースなので、裾は広く動きやすいです。畳んでの発送になるので、畳皺ができるのはご了承ください。他にもお買い得な商品を出品しています✩.*˚#ななうみshop で検索してください♬.*゜#ななうみshop #レディース #ワンピース #SWINSWING

