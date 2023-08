【SALE】 【新品未使用】ゼインアーツ　ジグ　ZIG　LT-003　2個セット ライト/ランタン

ご覧いただきありがとうございます。

スノーピーク ガスランタン天、リトルランプ

【商品名】

ZAEN ARTS ZIG LT-003 2個

【状態】

新品未使用

上部リング、中央シリンダー、下部ファンネルにより横から真下まで広範囲に光を拡散。最大200lm/7hの高効率リチャージャブルランタン。

SPEC

●材質

本体:樹脂 ヒートシンク:アルミニウム

ボトム:ゴム フック・ネジ:ステンレス

●サイズ:Φ44 × 104mm

●重量 :115g

●バッテリー:

リチウムイオンバッテリー 18650タイプ

●バッテリー容量:

9.0Wh ( 3.65V、2480mAh )

●明るさ :最大200lm

●色温度 :3000ケルビン ( 暖色系 )

●照射時間:7〜55時間

●充電時間:約3.5時間

●使用可能温度域:-10〜35℃

●充電可能温度域:0〜35℃

●防水性能 :IPX4

●USB外部接続 :USB Type-C 5V / 1.0A

#アウトドア

#キャンプ

#ゼインアーツ

#ジグ

#Zanearts

#Z19

#ランタン

#ledランタン

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

