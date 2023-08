上品で優雅な煌めきを放つ

上質ローズカットダイヤモンド

6粒を一定間隔でセッティングした

プラチナステーションダイヤネックレスです。

ダイヤモンドは無色透明で

拡大してもインクの確認ができない

綺麗な物を使用しております。

チェーンはしっかりしており、

スライドアジャスター付きなので

長さを自由に調整できます。

素材 PT900 PT850

石目 ダイヤモンド

刻印 PT900 PT850 0.24

全長 約45cm

重さ 約2.7g

付属品 ケース

あくまで自宅保管品なので

神経質な方はご遠慮くださいませ。

◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇・・・・・・・

プラチナステーションダイヤネックレス

プラチナダイヤネックレス

プラチナネックレス

幅広ダイヤリング

プラチナロングカットリング

ラインダイヤネックレス

ローズカットリング

ローズカットネックレス

装飾···ダイヤモンド

材質···プラチナ

カラー···ホワイト

上品で優雅な煌めきを放つ上質ローズカットダイヤモンド6粒を一定間隔でセッティングしたプラチナステーションダイヤネックレスです。ダイヤモンドは無色透明で拡大してもインクの確認ができない綺麗な物を使用しております。チェーンはしっかりしており、スライドアジャスター付きなので長さを自由に調整できます。素材 PT900 PT850石目 ダイヤモンド刻印 PT900 PT850 0.24全長 約45cm重さ 約2.7g付属品 ケースあくまで自宅保管品なので神経質な方はご遠慮くださいませ。◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇ ◆◇・・・・・・・プラチナステーションダイヤネックレスプラチナダイヤネックレスプラチナネックレス幅広ダイヤリング プラチナロングカットリングラインダイヤネックレスローズカットリングローズカットネックレス装飾···ダイヤモンド材質···プラチナカラー···ホワイト

