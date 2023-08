Harley-Davidson ハーレーダビッドソン

フレイム•ファイヤーパターン

カウチンニット /カーディガン

サイズ:L

Harley-Davidson ハーレーダビッドソン

カウチンニット•カーディガンです!

胸元にはハーレーロゴのH-D、背中にはハーレーのパーツで名高いMILWAUKEE IRON/ミルウォーキー アイアン刺繍が施されている豪華な1着です。

ファイヤーパターンのアイテムは古着•ビンテージ•ストリートアイテムで人気ですが、ハーレー関連のアイテムは特に人気が高いため、お探しの方も多いかと思います。

ゴールデンサイズのLサイズです!

数も少ない貴重なアイテムのため、お探しの方はぜひこの機会にいかがでしょうか。

コレクション整理中につき出品致します。

●サイズ:タグ表記 Lサイズ

身幅 :53cm

裄丈 :90cm

着丈 :71cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

DeLONG/デロング、Hard Rock Cafe/ハードロックカフェ、Whitesville/ホワイツビル、AVIREX/アビレックス、Champion/チャンピオン、stussy/ステューシー、Supreme/シュプリーム、STARTER/スターター、VAN /ヴァン、Ralph Lauren/ラルフローレン、HUMAN MADE/ヒューマンメイド、A BATHING APE/アベイシングエイプ、NIKE/ナイキ、adidas/アディダス、WACKO MARIA/ワコマリア、テーラー東洋、GANGSTERVILLE/ギャングスタービルなどのアイテムを好まれる方にオススメです。

●その他、注意事項

自宅クローゼットにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ハーレーダビッドソン 商品の状態 やや傷や汚れあり

