大割引 初期★モンコレ★ズバット、ゴルバット キャラクターグッズ

コレクション整理のため出品致します。

傷や汚れなど

写真でご確認のうえ

ご購入お願い致します。

発送はプチプチに各フィギュアそれぞれ別で包み

丁寧に梱包しクリックポストにて発送致します。

こちらのモンコレの他に

ベロリンガ

ケーシィ

ユンゲラー

フーディン

ゲンガー(クリアバージョン)

ズバット

ゴルバット

タッツー

シードラ

ウソッキー

ロコン

キュウコン

ブースター

モンジャラ

デルビル(デラックスフィギュアコレクションと指人形2つ)(モンコレはないです)

ヘルガー

コクーン

トランセル

ニドリーノ

ニドリーナ

ツボツボ

エレブー

エレキッド(両手が取れています)

ヤドキング

ヒノアラシ

チコリータ

ヘラクロス

カイロス(片手が取れています)

コンパン(触覚が片方取れています)

クラブ

キングラー(うでの部分が片方取れています。取れている腕も保管してあります)

ニャース

ペルシアン

アリアドス

ピジョン

オニスズメ

オニドリル(足が取れています)

パウワウ

ニョロゾ

キレイハナ

アーボック

カメックス(デラックスフィギュアコレクション)

ピチュー

ガラガラ

トゲピー

エアームド

スリーパー

ダグトリオ

ホーホー

ギャロップ(尻尾が取れています)

スピアー(触覚が片方取れています)

カイリュー(尻尾が取れています)

ポリゴン(尻尾が取れています)

アズマオウ(手が片方取れています)

オドシシ(ツノが片方取れています)

ストライク(両腕が取れています)

ホウエンのポケモン

フライゴン

ジラーチ

メタグロス

ミズゴロウ

デオキシス(ノーマルフォルム)

ホエルコ

アローラのポケモン

ドゲデマル

アローラサンドパン

が手元にあります。

気になる商品がありましたら

コメントでお伝えいただけますと

写真に追加して販売可能です。

何卒よろしくお願い致します。

キャラクター···コミック・アニメ・ゲーム

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

