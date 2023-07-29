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沸騰ブラドン air NIKE force GORE-TEX 1 スニーカー

商品の説明

エアフォース1 ゴアテックス gore tex
NIKEエアジョーダン1レトロ　ハイOG トゥルーブルー

Y-3 HICHO 25.5cm ワイスリーヒチョ
NIKEの公式ショップで購入致しました。
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箱などの付属品は捨ててしまったためありません。
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サイズ:26.5cm
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着用回数は3回ほどです。
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アウトソールなどのすり減りもございません。

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商品の情報

商品のサイズ26.5cm
ブランドナイキ
商品の状態目立った傷や汚れなし

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エアフォース1 ゴアテックス gore texNIKEの公式ショップで購入致しました。箱などの付属品は捨ててしまったためありません。サイズ:26.5cm着用回数は3回ほどです。アウトソールなどのすり減りもございません。

商品の情報

商品のサイズ26.5cm
ブランドナイキ
商品の状態目立った傷や汚れなし

沸騰ブラドン air NIKE force GORE-TEX 1 スニーカー

23分钟前

沸騰ブラドン air NIKE force GORE-TEX 1 スニーカー

¥17,000 ¥12,750

(税込) 送料込み
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商品の情報

  • カテゴリー
    1. ホーム
    3. スニーカー
    4. air NIKE force GORE-TEX 1
  • 商品の状態目立った傷や汚れなし
  • 配送料の負担送料込み(出品者負担)
  • 配送の方法らくらくメルカリ便 匿名配送
  • 発送元の地域東京都
  • 発送までの日数1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

5be328

 155

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (10)

5be328
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