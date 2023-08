大きな割引 SONIC YOUTH Dirty GRACIAS 1992Vintage T Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

SONIC YOUTH 1992 Dirty GRACIAS

USA製HANDTEX ボディ 希少当時物

1990年代のソニック・ユース来日時、東京のLive会場で購入しました。

何度か洗濯していますが、着用回数1〜2回で黒の色褪せも少なく、生地の破れ穴、シミもありません。生地はコットン ポリエステル混で、薄目ですが伸びる素材です。袖部分に少し毛玉があります。

ソニックユース 92年のアルバム「diRty」のライナーノーツに使われている、マイク・ケリーのバニーのグラフィックです。

背面にGRACIASとプリントされています。

当時、キム姐さんが黒白のラグランTシャツを着たビジュアルがよく使われていたので、いかにもソニックユースな雰囲気のTシャツで特に気に入って大切にしていました。このグラフィックも復刻プリントが発売されて人気ですが、出品は復刻品ではなく当時物のオリジナルとなります。

このラグランタイプの現存数が少ないのは、おそらくLIVE会場ではレディースポジションの販売で製造数が少なく(男性で着ている人もたくさんいましたけど)、しかも、生地が薄く端部がロックミシンなので普通のコットンTシャツよりも破れたり劣化が早いので着古して捨てられることが多かったんだろうなと思います。たぶん1993年のツアーと思いますので、いまでは超レア品として扱われています。

USA製 HANDTEX ラグラン袖

サイズ L

平置き計測

肩幅ラグランですが大体48㎝くらい

身幅46cm

身丈70cm

裾幅48cm

袖丈27cm

素人計測です。誤差あるかもしれません。

自宅保管の中古品であることをご了承ください。

悪用サイトに画像を転用された例があったのでメルカリ出品を示すため画像に文字を入れました

手放すか悩ましいので高い値付けかもしれませんが出品してみます。

当時物であることを理解してくださる方がいればお譲りしたいです。

SONIC YOUTH

Sonic Youth

ソニックユース

ソニック・ユース

90’s

ビンテージ

ヴィンテージ

vintage

T-shirt

Band T-shirts

バンドTシャツ

ロックTシャツ

キム・ゴードン

サーストン・ムーア

Kim Gordon

Thurston Moore

ダーティバニー

1990s

当時物

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

