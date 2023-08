値段が激安 SEVENTEEN SECTOR17 ジョンハン セット K-POP/アジア

SEVENTEEN SECTOR17

NEW HEIGHTS

NEW BEGINNING

ジョンハン セット

◆商品内容

①NEW HEIGHTS 円盤×2(〜4)

②NEW BEGINNING 円盤×2(〜4)

→※円盤捌きたいため、各4枚まで同金額でお付け出来ます。最低でも各2枚は付けさせて頂きます。

③内封トレカ 8枚

④内封ステッカー 5枚

⑤特典トレカ 7枚

※特典トレカ内訳

Weverse global特典 2枚(1セット)

Weverse Japan特典 1枚

HMV compact特典 3枚

タワレコ compact特典 1枚

即購入⭕️

バラ売り❌

値段交渉⭕️

他商品との複数購入でお値引きあり

※土日を挟む場合、発送が翌週になる可能性ございます。ご了承くださいませ。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

