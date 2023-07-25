人気の春夏 《人気商品》エルゴノミクスチェア 　柔軟調整ランバーサポート　 PU調整肘 デスクチェア

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⭕送料+手数料￥4,500が含まれた価格です◆購入した商品と、お祝いに頂いた商品が 同商品の為、一脚を出品しました ⭕⭕プロフ記載ご理解の上ご購入ください⭕⭕ 【新品未開封】 ・価格￥31,999【4つの調節可能な位置・最大の特徴】頭、手、腰のお尻を含み異なる体つきの人々のニーズを満たし椅子に乗るバランスを見つけることができます。多方向調節手すりはオフィスチェアの最大の特徴であり異なる使用でも手の配置が快適です。腰枕が超柔らかく快適で、上下内外の調節ができることです。【商品の寸法】75D x 70W x 120H cmエルゴノミクスチェア 遠隔オフィス座り 3dアームレスト PU調整肘 定型クッション 柔軟調整できるランバーサポート 最大傾斜135度 認証エアバー 3本ロック 金属脚静音

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