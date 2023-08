■出品内容

ご覧いただきましてありがとう御座います。m(__)m

通常使用に伴うスレキズのみで綺麗です

Panasonic LUMIX G 45-175mm マイクロフォーサーズ



E24 / SIGMA AF 100-300mm F4 EX /4975-23

■光学

Eマウント SIGMA 24-70mm F2.8 DG DN



TAMRON AF 70-300mm F4-5.6 A17 NIKON#112

【レンズ内】

超美品 ニコン AF-S DX 55-200 4-5.6G ED VR C214



タムロン SP 10-24mm F3.5-4.5 Di Ⅱ ニコン用

中古レンズ特有のチリ、埃の混入はございますが 撮影に影響はしません カビ、クモリ、なく美しいです!

文文様専用 Canon EF24-105 I| F4L IS I| USM



LUMIX S-S50 50mm f1.8 単焦点

【動作】

TAMRON 100-400mm F4.5-6.3 A035E canon



AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED

AF、MF動作確認済み! ズーム、オートフォーカス、絞りの動作確認済みですので、 安心してお買い求めください。

【Mameyoshiさん専用】VoightLander 単焦点NOKTON



OLYMPUS M.Z ED60mm f2.8MACRO レンズ

【付属品】

SIGMA 100-400mm



Nikon NIKKOR Z 24-70mm F/4 S ニコンZマウントレンズ

・前レンズキャップ

キャノンrf600mm f11 is stm



Canon EF- S55-250mm デジタルカメラ用 高性能望遠レンズ

・リアキャップ

傷擦れ無しのほぼ新品❤️Canon EF-M 55-200mm IS STM



【極上品】SIGMA 24-70mm F2.8 DG DN Art Lマウント

・レンズフード

Canon EF100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM



AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G 【単焦点レンズ】

・レンズフィルター

OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED40-150mm



ミノルタ100-200mm、35-80mm、マウントアダプタセット



しばいぬ様専用



Sony αEマウン28-70mm F3.5-5.6 kitレンズSEL2870

■発送、梱包

NIKON VR NIKKOR 80-400mm 1:4.5-5.6D



❤️超広角Lレンズ☆Canon EF17-40mm F4 L USM❤️

梱包はリサイクル材を使用させていただきます。

キャノン Canon EF 24-105 F4L IS USM



CONTAX コンタックス ディスタゴン 28mm F2 T* AEG

製品が破損しないように迅速に発送させて頂きますm(__)m

OLYMPUS 14-150mm F4.0-5.6 Ⅱ



【超極上品】オリンパスOLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL 14-42

☆他にもレンズなど出品中です☆

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド キヤノン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

