new balance M990GY3(v3) made in USA

size 26.5cm USA 8.5 UK 8.0

width D

2023/3に公式サイトより購入し、1回だけ外履きしました。もちろん目立った汚れや傷もなく、臭いもございません。

写真にあるとおり、タグ、納品書、内箱、外箱付きです。

あくまでも個人購入品になりますので、神経質な方の購入はご遠慮願います。

購入後はNCNRにて宜しくお願いします。

#NewBalance

#M996

#M990

メインカラー...グレー

人気モデル...new balance 990

スニーカー型...ローカット(Low)

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 未使用に近い

