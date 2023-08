【特別送料無料！】 CLOTHING INDIVIDUALIZED #NAVY BLAZER テーラードジャケット

名品アメリカ製ブレザー

色 NAVY

MADE IN USA

サイズ表記無し M相当だと思いますが、

実寸は下記をご確認下さい

身巾 50cm

着丈 69cm

肩幅 40.5cm

袖丈 64cm

素人採寸

状態 美品

*中古品でございますのでご理解ある方だけ、

画像にてご慎重にご判断いただきまして、

ご検討下さいますようお願い申し上げます。神経質な方はご遠慮下さい。

ご購入後のクレーム等はご容赦くださいませ。

よろしくお願い申し上げます。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド インディヴィジュアライズドシャツ 商品の状態 未使用に近い

