ジョンロブのLOPEZ NEW STANDARD です。

ジョンロブの名作LOPEZのソールがラバーソールになったタイプです。

サイズは25.5です。

ラバータイプはかなり人気で品薄状態との事でした。

とても軽く歩きやすいです。

状態は数回履いただけなのでかなりいいです。

定価は217,800円でした。

シューツリーもお付けします。

手入れもこまめにしておりました。

金欠の為やむなく出品です。

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド ジョンロブ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

