ご覧いただきありがとうございます♪

★即購入歓迎★お値下げ交渉承ります!

5〜6年ほど前に、大阪難波高島屋で購入し2回だけ着用しただけの【美品】です!

購入価格は、¥24,000程だったと思います。

ニット素材でストレッチ感があり、とても着やすいです!

【商品説明】

適度なフィット感がきれいなリブニットとアシンメトリーのヘムデザインがモードなコンビワンピース。

細身のIラインシルエットで、すっきりと大人らしく着こなせます。セットのインナードレスは、スカート部分に透け感のある生地を使用しています。

【サイズ】

①ニット

バスト74cm

肩幅40cm

着丈48cm

前下がり8.5cm

②インナー

バスト144cm

ウエスト64cm

裾幅212cm

着丈112cm

原産国:中国製/日本製

素材:

ニット:レーヨン77%、ナイロン23%

インナー:綿95%、ポリウレタン5%

インナーの裏地:ポリエステル100%

スカート部分:ポリエステル100%

※目立った傷や汚れはありませんが、基本は自宅保管(ペット無)のため、ご理解のある方ご購入をお願いいたしますm(__)m

追加のお写真希望の方はおっしゃってください!

===============

他にも数々の商品を出品しておりますので、ご覧ください♪

#yoshikoショップ商品一覧

===============

♡なるべく迅速な対応を心がけて参りますので、よろしくお願い致します!

柄・デザイン···無地

袖丈···袖なし

季節感···春、夏

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド フレイアイディー 商品の状態 未使用に近い

