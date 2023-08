1枚でサマになるカフタン風デザインの『夏の光のドレス』。

ウエスト部分はゴム仕様になっており、ノンストレスでメリハリのある着こなしと、コットンの柔らかな肌触り優しい着心地です。

前後共に深めに開いたVネックが顔周りをスッキリと演出。二の腕をさりげなくカバーするややゆとりのある袖もポイントです。

ハイウエスト切り替えで足長効果とフレアラインシルエットが歩くたびに揺れて、とても綺麗です。

羽織り次第でも様々な着こなしが楽しめます。

これからの季節に旅行やリゾート、デイリーにもピッタリな一枚です。

毎年とても人気ですぐ完売してしまうお品物です。

お探しだった方は是非♡

*使用感少なめの極美品のコンディション。

*スカート部裏地付き。

*ホームクリーニング可能。

*定価28.600円

発送の際には折りたたみますので、多少のシワ等はご了承願います。

カラー グレージュ

サイズ 36

裄丈 約23.5センチ

身幅 約35センチ…ゴム部分

着丈 約129センチ…肩から計測

平置き状態です。

自宅保管ですので完璧を求める方は、ご購入をお控えください。

#インドコットンワンピース #マキシワンピース #ノースリーブワンピース #ロングワンピース #コットン #無地 #イエナ #スローブイエナ #スピックアンドスパン #ジャーナルスタンダード #プラージュ #トゥモローランド #ミラオーウェン #アーバンリサーチドアーズ #フレームワーク #FRAMeWORK #ナノユニバース #ドゥーズィエムクラス #マリハ #ヴェルニカ #マイラン #ツルバイマリコオイカワ #セブンテン #ロージーモンスター #オブリ #イデアルーチェ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド マリハ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

