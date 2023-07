adidas by Stella McCartney

TRAINING シームレス ロングスリーブ

定価:28000円(税抜)

新品・未使用・タグ付き

サイズ:XS

目立った汚れなどは見当たりませんが、自宅保管品につき、神経質な方はご遠慮ください。

折り畳んで発送いたします。

申し訳ございませんがお値下げ交渉には対応できません。

即購入大歓迎です。

よろしくお願いいたします。

カラー···パープル

袖丈···長袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド アディダスバイステラマッカートニー 商品の状態 新品、未使用

