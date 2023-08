ご覧いただきありがとうございます。

【商品名】

【color】

ブラウン

【商品説明】

大人気ストリートファッションユーチューバーのトラヴィスと愉快な仲間たちことトラニキ作っているブランドmad effectのカーゴパンツになります。

尊師トラニキの神パンツはヘビロテ間違いなし!

ブラウンは品切れしておりますのでこの機会にぜひ。

レングス32

身長170〜180までの人に適した長さです。

【ダメージ】

試着だけしましたが、イメージと違ったので畳んで保管してます。

ノーウォッシュです。

【注意】

✅質問、購入前にプロフ一読お願い致します。

✅購入前にコメントよろしくお願いします。

返信がきてから購入してください。

‼️コンビニ、ATM払いの方は購入後24時間以内に

お支払いお願いいたします。

⚠️値下げ、トレード、取り置きはお断りしております。

⚠️納品書のコピーが必要な方は購入後に一言コメントお 願い致します。破棄している場合もあります。

⚠️素人保管になりますので、神経質な方は購入しないでください。

⚠️コメント逃げブロックします。

⚠️大幅な値下げ要求もブロックいたします。

⚠️着画お断りしています。

⚠️サイズ感は自分の服と照らし合わせてください。

【以下検索ワード】

トラニキ

トラヴィスと愉快な仲間たち

カニエウエスト

vlone

fear of god

rick owens

raf simons

supreme

セントマイケル

ready made

travis scott

asap rocky

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

