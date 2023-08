2022新作モデル ミュウ入り モンスターボール プラス PLUS Let's Go 個1本 その他

値下げ不可。

ミュウ入り モンスターボール プラス PLUS Let's Go 個1本



【発送方法】

・精密機器なので専用箱に入れて補償のある「ゆうゆうメルカリ便ゆうパケットプラス」出品者送料負担で発送します。もしもの郵送事故が起きても安心です。

・郵送事故に備え、リチウムイオンバッテリーの充電はしていない状態で発送します(到着後に充電してお使いください)。

【商品説明】

国内正規品で純正品の「モンスターボール Plus」です。

外箱(紙箱)は付属しておりません。

ポケモンGOやポケットモンスターソードとシールドでも使用可能です。

※購入者様には、ソフトでの使用方法やポケモンGOでの利用方法・対応スマホ機種等わかる範囲でサポートいたしますのでお気軽にご質問ください。

※元は新品でしたが、念の為ミュウが未使用で中に入っている事を事前に確認済みです。

※誤って削除しないようにご注意ください。ご心配な方には購入後お教えします。動作確認済みです。

・モンスターボールPLUS ×2

・任天堂純正USBケーブル×1

・保証書×1

のセットになります。

【検索ワード】

ポケットモンスター

ニンテンドー 任天堂 Nintendo

スイッチ switch

ポケモンGO

ポケモンボール

同梱特典

ソード シールド

モンスターボール PLUS レッツゴー Let's Go ピカチュウ イーブイ

※上記商品説明・画像の無断盗用をお断りいたします。

即購入可(購入前のコメントご不要)・先着順です。

申し訳ございませんが、お取り置きなどは致しかねます。

写真のものが全てになります。

よろしくお願いいたします。

商品の情報 ブランド ニンテンドースイッチ 商品の状態 新品、未使用

