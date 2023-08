ご覧いただき誠にありがとうございます。

のご紹介となります。

◆メーカー【FitBox】

◆型番【FBX-01】

◆コンディション【A】

◆付属品【写真の物が全てとなります】

※説明書、スパナ、六角などの付属品はありません

S:新品、未使用品

A:中古品だが使用感少ない美品

B:やや傷や汚れあり、全体的には程度良好

C:傷や汚れ、使用感あり

D:年代物、アンティーク

E:ジャンク

★本体サイズ

1130mm/436mm/1160mm

★総重量:33kg

★ハンドル高さ:83〜95cm(5段階調整)

★サドルペダル間:64〜82cm(7段階調整)

★サドル前後 :0〜7cm

★液晶モニタスタンド ( スマホやタブレット端末等を置けます )

★最大耐荷重量:100kg

★計測機能:時間・速度・距離・カロリー・心拍数・スキャン表示

★連続使用時間:90分

負荷方式:マグネット負荷(8段階負荷調整機能)

手の届く範囲で清掃済みですが、あくまで中古品となる為、新品同様をお求めの方や神経質な方は購入をお控えください。

中古品扱いの為、NC/NRでお願いいたします。

他にも家電製品や雑貨など、様々な商品を出品しております✨是非覗いていってください。まとめてご購入いただける方はお値引きいたします!

◾️#KB生活家電ページ

◾️#KB全出品ページ

#エアロバイク

#スピンバイク

#トレーニング

#フィットネス

#FiTBOX

#FBX-01

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

