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【期間限定お試し価格】 【修理・整備/完動品】Canon FD50mm f1.4 s.s.c914283 レンズ(単焦点)

商品の説明

【古物商登録番号】 愛知県公安委員会 第54252204500 号
OLYMPUS 14-42 F3.5-5.6 EZ パンケーキズームレンズ

【最終値下げ】GF80mm F1.7 R WR
メーカー：CANON
Nikon AI Nikkor 45mm F2.8P 美品

【状態良好】Leica ライカ Elmarit-TL 18mm f/2.8
商品名：FD 50mm f1.4 s.s.c＊FDマウントです
あた様専用　レンズ3本セット

美品 NIKON Ai-S 135mm F2.8 ニコン 綺麗 #21 12-6
個数：１
□ニコンNIKON AF-S 28-70mm F2.8 D ED#220152

【Canon　キヤノン】【マウント アダプター】EF　EOS　R
★純正品レンズキャップ付(^^)
SIGMA 24mm F1.8 EX DG ASPHERICAL MACRO

14mm F2.8 IF ED UMC Aspherical [ペンタックス用]

【値下げ】CanonレンズEF-S10-18mm F4.5-5.6 IS STM
【修理内容】
【けいさん専用】Carl Zeiss Otus 85mm F1.4 ZF.2

Canon EF-S60mm F2.8マクロ USM
・外観、レンズ分解清掃済
F28/5052-57 ソニー 135mm 1.8 ZA SAL135F18Z
＊前玉2枚目に一部微細傷あり
SIGMA 70mm f2.8 DG MACRO ART EFマウント
実際に試写しましたが、全く気になりません。
FUJIFILM xf90mmf2
試写したものを載せてますので 写真を見てご確認、ご判断ください。
パナソニック LUMIX G FISHEYE 8mm F3.5 美品
・カビ、クモリなし。
Canon EF 50 1.4 USM キャノン 単焦点レンズ
・絞り羽洗浄済み
ゼブラ LOMO Helios-92 92mm f2 オールドレンズ 単焦点 6

13682 Nikon NEW Nikkor 85mm F1.8 ニコン Ai
【動作確認】
Zeiss Batis 2/25 数回使用　保護フィルター有

【良品】タムロン　Nikon用　　15mm-30mm 広角レンズ　F2.8
・絞り羽動作良好、油染みなし
Voigtlander 50mm f1.5 ASPH (Leica M)
・フォーカスリング動作良好
セール中【ライカM】TTArtisan M50mm f/1.4 ASPH
・絞りリング動作良好 光学、操作感ともに良い状態です。
Viltrox 24mm 85mm F1.8 FE Sony Eマウント

Nikon AF-S 35mm F1.8
【付属品】
Super Wide-Heliar 15mm f4.5 Aspherical Ⅱ

ミノルタ超望遠レンズ単焦点レンズ 300mm F2.8
・純正フロントレンズキャップ
希少美★NIKON ニコン AI NIKKOR 105mm F2.5 自力AI改
・非正規品リアレンズキャップ
【修理・整備/完動品】Canon FD50mm f1.4 s.s.c914283

希少品 ミノルタ AF 35mm F1.4 初期型

★美品！★キヤノン Canon EF 24mm F2.8★
【注意事項】
Walton 様専用　7Artisans 7.5mm F2.8 FISH-EYE

<希少品>SLR MAGIC マイクロプライム　50mm T1.2 Eマウント
・あくまで中古品となります。
美品♪☆解像度の高い単焦点!!☆ Nikon AF 60mm 2.8 #5247
経年による外観キズや色褪せなどは写真でよくご確認、ご了承のうえご購入ください。
超希少 送料無料 限定１個 ユニバーサル オート 55mm F2.8 レンズ

キヤノン EF-S24mm F2.8 STM
・写真の写りに影響のない塵はあるものと思ってください。
TOKINAトキナー85mm F/1.8FE

Nikon Ai AF Nikkor 50mm f/1.8D
・不具合（動作不良）を除き、イメージと違う。等の理由による返品は原則お断りしております。
summar ズマール50mm f2

キヤノンRF600ミリF11 IS STM
・当方の見落としによる重大な初期トラブルがございましたら、即対応させて頂きます。
Nikon AF MICRO NIKKOR 55mm F2.8 マクロレンズ

〓手振れ付〓 レンズ 18-270mm F3.5-6.3 PZD ニコン用
・その他、ご不明点や他の角度からの写真が見たい。などご要望がございましたら、コメントいただければ対応させていただきます。

Lensbaby Trio 28 28mm F3.5 sony Eマウント

商品の情報

商品のサイズキヤノンEFマウント
ブランドキヤノン
商品の状態やや傷や汚れあり

PENTAX SMC TAKUMER 55mm F1.8

8186 Carl Zeiss JENA BIOMETAR 80 2.8

【極美品】OLYMPUS M.ZUIKO 60mm F2.8 PRO

●MINOLTA●ミノルタ●MC ROKKOR 85mm F1.7●ロッコール●

超美品 NIKON ニコン 135㎜ f2.8 MF　レンズ　A244

CONTAX Carl Zeiss Planar 135mm f/2 AEG

❤送料無料 匿名配送❤ ペンタックス 単焦点レンズ ホワイト

【難あり】canon 35mm f2.8 (Lマウント)

【美品】FE 20mm F1.8 G SEL20F18G　XC-PROset
【古物商登録番号】 愛知県公安委員会 第54252204500 号 メーカー：CANON 商品名：FD 50mm f1.4 s.s.c＊FDマウントです 個数：１ ★純正品レンズキャップ付(^^)【修理内容】 ・外観、レンズ分解清掃済＊前玉2枚目に一部微細傷あり実際に試写しましたが、全く気になりません。 試写したものを載せてますので 写真を見てご確認、ご判断ください。 ・カビ、クモリなし。 ・絞り羽洗浄済み 【動作確認】 ・絞り羽動作良好、油染みなし ・フォーカスリング動作良好 ・絞りリング動作良好 光学、操作感ともに良い状態です。 【付属品】 ・純正フロントレンズキャップ・非正規品リアレンズキャップ 【注意事項】 ・あくまで中古品となります。 経年による外観キズや色褪せなどは写真でよくご確認、ご了承のうえご購入ください。 ・写真の写りに影響のない塵はあるものと思ってください。・不具合（動作不良）を除き、イメージと違う。等の理由による返品は原則お断りしております。 ・当方の見落としによる重大な初期トラブルがございましたら、即対応させて頂きます。 ・その他、ご不明点や他の角度からの写真が見たい。などご要望がございましたら、コメントいただければ対応させていただきます。

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商品のサイズキヤノンEFマウント
ブランドキヤノン
商品の状態やや傷や汚れあり

【期間限定お試し価格】 【修理・整備/完動品】Canon FD50mm f1.4 s.s.c914283 レンズ(単焦点)

50分钟前

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¥11,400 ¥9,690

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