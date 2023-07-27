【期間限定お試し価格】 【修理・整備/完動品】Canon FD50mm f1.4 s.s.c914283 レンズ(単焦点)

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商品の説明
【古物商登録番号】 愛知県公安委員会 第54252204500 号
OLYMPUS 14-42 F3.5-5.6 EZ パンケーキズームレンズ
【最終値下げ】GF80mm F1.7 R WR
メーカー：CANON
Nikon AI Nikkor 45mm F2.8P 美品
【状態良好】Leica ライカ Elmarit-TL 18mm f/2.8
商品名：FD 50mm f1.4 s.s.c＊FDマウントです
あた様専用 レンズ3本セット
美品 NIKON Ai-S 135mm F2.8 ニコン 綺麗 #21 12-6
個数：１
□ニコンNIKON AF-S 28-70mm F2.8 D ED#220152
【Canon キヤノン】【マウント アダプター】EF EOS R
★純正品レンズキャップ付(^^)
SIGMA 24mm F1.8 EX DG ASPHERICAL MACRO
14mm F2.8 IF ED UMC Aspherical [ペンタックス用]
【値下げ】CanonレンズEF-S10-18mm F4.5-5.6 IS STM
【修理内容】
【けいさん専用】Carl Zeiss Otus 85mm F1.4 ZF.2
Canon EF-S60mm F2.8マクロ USM
・外観、レンズ分解清掃済
F28/5052-57 ソニー 135mm 1.8 ZA SAL135F18Z
＊前玉2枚目に一部微細傷あり
SIGMA 70mm f2.8 DG MACRO ART EFマウント
実際に試写しましたが、全く気になりません。
FUJIFILM xf90mmf2
試写したものを載せてますので 写真を見てご確認、ご判断ください。
パナソニック LUMIX G FISHEYE 8mm F3.5 美品
・カビ、クモリなし。
Canon EF 50 1.4 USM キャノン 単焦点レンズ
・絞り羽洗浄済み
ゼブラ LOMO Helios-92 92mm f2 オールドレンズ 単焦点 6
13682 Nikon NEW Nikkor 85mm F1.8 ニコン Ai
【動作確認】
Zeiss Batis 2/25 数回使用 保護フィルター有
【良品】タムロン Nikon用 15mm-30mm 広角レンズ F2.8
・絞り羽動作良好、油染みなし
Voigtlander 50mm f1.5 ASPH (Leica M)
・フォーカスリング動作良好
セール中【ライカM】TTArtisan M50mm f/1.4 ASPH
・絞りリング動作良好 光学、操作感ともに良い状態です。
Viltrox 24mm 85mm F1.8 FE Sony Eマウント
Nikon AF-S 35mm F1.8
【付属品】
Super Wide-Heliar 15mm f4.5 Aspherical Ⅱ
ミノルタ超望遠レンズ単焦点レンズ 300mm F2.8
・純正フロントレンズキャップ
希少美★NIKON ニコン AI NIKKOR 105mm F2.5 自力AI改
・非正規品リアレンズキャップ
【修理・整備/完動品】Canon FD50mm f1.4 s.s.c914283
希少品 ミノルタ AF 35mm F1.4 初期型
★美品！★キヤノン Canon EF 24mm F2.8★
【注意事項】
Walton 様専用 7Artisans 7.5mm F2.8 FISH-EYE
<希少品>SLR MAGIC マイクロプライム 50mm T1.2 Eマウント
・あくまで中古品となります。
美品♪☆解像度の高い単焦点!!☆ Nikon AF 60mm 2.8 #5247
経年による外観キズや色褪せなどは写真でよくご確認、ご了承のうえご購入ください。
超希少 送料無料 限定１個 ユニバーサル オート 55mm F2.8 レンズ
キヤノン EF-S24mm F2.8 STM
・写真の写りに影響のない塵はあるものと思ってください。
TOKINAトキナー85mm F/1.8FE
Nikon Ai AF Nikkor 50mm f/1.8D
・不具合（動作不良）を除き、イメージと違う。等の理由による返品は原則お断りしております。
summar ズマール50mm f2
キヤノンRF600ミリF11 IS STM
・当方の見落としによる重大な初期トラブルがございましたら、即対応させて頂きます。
Nikon AF MICRO NIKKOR 55mm F2.8 マクロレンズ
〓手振れ付〓 レンズ 18-270mm F3.5-6.3 PZD ニコン用
・その他、ご不明点や他の角度からの写真が見たい。などご要望がございましたら、コメントいただければ対応させていただきます。
Lensbaby Trio 28 28mm F3.5 sony Eマウント
商品の情報
商品のサイズ
キヤノンEFマウント
ブランド
キヤノン
商品の状態
やや傷や汚れあり
PENTAX SMC TAKUMER 55mm F1.8
8186 Carl Zeiss JENA BIOMETAR 80 2.8
【極美品】OLYMPUS M.ZUIKO 60mm F2.8 PRO
●MINOLTA●ミノルタ●MC ROKKOR 85mm F1.7●ロッコール●
超美品 NIKON ニコン 135㎜ f2.8 MF レンズ A244
CONTAX Carl Zeiss Planar 135mm f/2 AEG
❤送料無料 匿名配送❤ ペンタックス 単焦点レンズ ホワイト
【難あり】canon 35mm f2.8 (Lマウント)
【美品】FE 20mm F1.8 G SEL20F18G XC-PROset
【古物商登録番号】 愛知県公安委員会 第54252204500 号 メーカー：CANON 商品名：FD 50mm f1.4 s.s.c＊FDマウントです 個数：１ ★純正品レンズキャップ付(^^)【修理内容】 ・外観、レンズ分解清掃済＊前玉2枚目に一部微細傷あり実際に試写しましたが、全く気になりません。 試写したものを載せてますので 写真を見てご確認、ご判断ください。 ・カビ、クモリなし。 ・絞り羽洗浄済み 【動作確認】 ・絞り羽動作良好、油染みなし ・フォーカスリング動作良好 ・絞りリング動作良好 光学、操作感ともに良い状態です。 【付属品】 ・純正フロントレンズキャップ・非正規品リアレンズキャップ 【注意事項】 ・あくまで中古品となります。 経年による外観キズや色褪せなどは写真でよくご確認、ご了承のうえご購入ください。 ・写真の写りに影響のない塵はあるものと思ってください。・不具合（動作不良）を除き、イメージと違う。等の理由による返品は原則お断りしております。 ・当方の見落としによる重大な初期トラブルがございましたら、即対応させて頂きます。 ・その他、ご不明点や他の角度からの写真が見たい。などご要望がございましたら、コメントいただければ対応させていただきます。
商品の情報
商品のサイズ
キヤノンEFマウント
ブランド
キヤノン
商品の状態
やや傷や汚れあり
【期間限定お試し価格】 【修理・整備/完動品】Canon FD50mm f1.4 s.s.c914283 レンズ(単焦点)
375
50分钟前
【期間限定お試し価格】 【修理・整備/完動品】Canon FD50mm f1.4 s.s.c914283 レンズ(単焦点)
¥
11,400
¥
9,690
(税込) 送料込み
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レンズ(単焦点)
【修理・整備/完動品】Canon FD50mm f1.4 s.s.c914283
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
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東京都
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1~3日で発送
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
934df834
1946
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【期間限定お試し価格】 【修理・整備/完動品】Canon FD50mm f1.4 s.s.c914283 レンズ(単焦点)
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