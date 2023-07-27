【期間限定お試し価格】 【修理・整備/完動品】Canon FD50mm f1.4 s.s.c914283 レンズ(単焦点)

【古物商登録番号】 愛知県公安委員会 第54252204500 号

OLYMPUS 14-42 F3.5-5.6 EZ パンケーキズームレンズ



【最終値下げ】GF80mm F1.7 R WR

メーカー：CANON

Nikon AI Nikkor 45mm F2.8P 美品



【状態良好】Leica ライカ Elmarit-TL 18mm f/2.8

商品名：FD 50mm f1.4 s.s.c＊FDマウントです

あた様専用 レンズ3本セット



美品 NIKON Ai-S 135mm F2.8 ニコン 綺麗 #21 12-6

個数：１

□ニコンNIKON AF-S 28-70mm F2.8 D ED#220152



【Canon キヤノン】【マウント アダプター】EF EOS R

★純正品レンズキャップ付(^^)

SIGMA 24mm F1.8 EX DG ASPHERICAL MACRO



14mm F2.8 IF ED UMC Aspherical [ペンタックス用]



【値下げ】CanonレンズEF-S10-18mm F4.5-5.6 IS STM

【修理内容】

【けいさん専用】Carl Zeiss Otus 85mm F1.4 ZF.2



Canon EF-S60mm F2.8マクロ USM

・外観、レンズ分解清掃済

F28/5052-57 ソニー 135mm 1.8 ZA SAL135F18Z

＊前玉2枚目に一部微細傷あり

SIGMA 70mm f2.8 DG MACRO ART EFマウント

実際に試写しましたが、全く気になりません。

FUJIFILM xf90mmf2

試写したものを載せてますので 写真を見てご確認、ご判断ください。

パナソニック LUMIX G FISHEYE 8mm F3.5 美品

・カビ、クモリなし。

Canon EF 50 1.4 USM キャノン 単焦点レンズ

・絞り羽洗浄済み

ゼブラ LOMO Helios-92 92mm f2 オールドレンズ 単焦点 6



13682 Nikon NEW Nikkor 85mm F1.8 ニコン Ai

【動作確認】

Zeiss Batis 2/25 数回使用 保護フィルター有



【良品】タムロン Nikon用 15mm-30mm 広角レンズ F2.8

・絞り羽動作良好、油染みなし

Voigtlander 50mm f1.5 ASPH (Leica M)

・フォーカスリング動作良好

セール中【ライカM】TTArtisan M50mm f/1.4 ASPH

・絞りリング動作良好 光学、操作感ともに良い状態です。

Viltrox 24mm 85mm F1.8 FE Sony Eマウント



Nikon AF-S 35mm F1.8

【付属品】

Super Wide-Heliar 15mm f4.5 Aspherical Ⅱ



ミノルタ超望遠レンズ単焦点レンズ 300mm F2.8

・純正フロントレンズキャップ

希少美★NIKON ニコン AI NIKKOR 105mm F2.5 自力AI改

・非正規品リアレンズキャップ

【修理・整備/完動品】Canon FD50mm f1.4 s.s.c914283



希少品 ミノルタ AF 35mm F1.4 初期型



★美品！★キヤノン Canon EF 24mm F2.8★

【注意事項】

Walton 様専用 7Artisans 7.5mm F2.8 FISH-EYE



<希少品>SLR MAGIC マイクロプライム 50mm T1.2 Eマウント

・あくまで中古品となります。

美品♪☆解像度の高い単焦点!!☆ Nikon AF 60mm 2.8 #5247

経年による外観キズや色褪せなどは写真でよくご確認、ご了承のうえご購入ください。

超希少 送料無料 限定１個 ユニバーサル オート 55mm F2.8 レンズ



キヤノン EF-S24mm F2.8 STM

・写真の写りに影響のない塵はあるものと思ってください。

TOKINAトキナー85mm F/1.8FE



Nikon Ai AF Nikkor 50mm f/1.8D

・不具合（動作不良）を除き、イメージと違う。等の理由による返品は原則お断りしております。

summar ズマール50mm f2



キヤノンRF600ミリF11 IS STM

・当方の見落としによる重大な初期トラブルがございましたら、即対応させて頂きます。

Nikon AF MICRO NIKKOR 55mm F2.8 マクロレンズ



〓手振れ付〓 レンズ 18-270mm F3.5-6.3 PZD ニコン用

・その他、ご不明点や他の角度からの写真が見たい。などご要望がございましたら、コメントいただければ対応させていただきます。

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド キヤノン 商品の状態 やや傷や汚れあり

【古物商登録番号】 愛知県公安委員会 第54252204500 号 メーカー：CANON 商品名：FD 50mm f1.4 s.s.c＊FDマウントです 個数：１ ★純正品レンズキャップ付(^^)【修理内容】 ・外観、レンズ分解清掃済＊前玉2枚目に一部微細傷あり実際に試写しましたが、全く気になりません。 試写したものを載せてますので 写真を見てご確認、ご判断ください。 ・カビ、クモリなし。 ・絞り羽洗浄済み 【動作確認】 ・絞り羽動作良好、油染みなし ・フォーカスリング動作良好 ・絞りリング動作良好 光学、操作感ともに良い状態です。 【付属品】 ・純正フロントレンズキャップ・非正規品リアレンズキャップ 【注意事項】 ・あくまで中古品となります。 経年による外観キズや色褪せなどは写真でよくご確認、ご了承のうえご購入ください。 ・写真の写りに影響のない塵はあるものと思ってください。・不具合（動作不良）を除き、イメージと違う。等の理由による返品は原則お断りしております。 ・当方の見落としによる重大な初期トラブルがございましたら、即対応させて頂きます。 ・その他、ご不明点や他の角度からの写真が見たい。などご要望がございましたら、コメントいただければ対応させていただきます。

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド キヤノン 商品の状態 やや傷や汚れあり

Lensbaby Trio 28 28mm F3.5 sony EマウントPENTAX SMC TAKUMER 55mm F1.88186 Carl Zeiss JENA BIOMETAR 80 2.8【極美品】OLYMPUS M.ZUIKO 60mm F2.8 PRO●MINOLTA●ミノルタ●MC ROKKOR 85mm F1.7●ロッコール●超美品 NIKON ニコン 135㎜ f2.8 MF レンズ A244CONTAX Carl Zeiss Planar 135mm f/2 AEG❤送料無料 匿名配送❤ ペンタックス 単焦点レンズ ホワイト【難あり】canon 35mm f2.8 (Lマウント)【美品】FE 20mm F1.8 G SEL20F18G XC-PROset