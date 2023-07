商品をご覧いただきありがとうございます♪

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド インゲボルグ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品をご覧いただきありがとうございます♪ご質問等ありましたらお気軽にコメントください(*^_^*)✓即購入大歓迎です◎✓プロフィールに割引情報あります◎〇アイテムインゲボルグ INGEBORGシャツワンピース ブラック 黒清楚 綺麗め※付属品はありません。ご了承ください。〇サイズサイズ表記無し肩幅:約48㎝身幅:約47.5㎝総丈:約70㎝袖丈:約52㎝※平置き素人採寸です。※着画はお断りいたします。※年代やブランドや地域により表記サイズに違いがあります。お手持ちの服なども参考にご判断お願いいたします。〇商品状態多少の糸つれがありますが、目立つシミや汚れもなく、まだまだ快適にお使いいただける美品になります。〇購入元ブランドリユース店 日本流通自主管理協会加盟店(AACD) 質屋 古物市場 ストア商品 等、真贋鑑定済商品発送は、商品を圧縮したリサイクル簡易梱包になります。シワ等がある事をご了承ください。双方にとって良いお取引になるよう、ご購入前にプロフィール(お取引上の注意点)を必ずご参照ください。ご購入後はプロフィール(お取引上の注意点)の内容に同意したものと判断いたします。✿--------------------------------------------✿他にもレディースアパレル商品等をいくつか出品しています☆彡#アンティークスセレクトのアパレル商品是非ご覧ください♪✿--------------------------------------------✿

