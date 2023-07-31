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『4年保証』 ロードバイク カノーバー シマノ14段変速 ADONIS CAR-012 自転車本体

商品の説明

値下げ交渉あり❗️
DAHON ダホン
メーカー希望価格107000円
中古クロスバイク FX7.4 身長160-175cm程度 定価8.3万円
種類···ロードバイク
DAHON 折り畳み自転車　引き取りのみ　兵庫　大阪
特徴···完成品
S-WORKS tarmac sl6 パワメ付き未使用
付属品···鍵、保証書、サドル、フレーム、その他
キャノンデール、ジュニアマウンテンバイク
ギア・変速段数···13 ～ 15段
ブリヂストン前輪22/後輪26インチ子供乗せ3人乗り電動自転車すぐ配送可能
商品説明
SURLY Pugsley パグスレイ OPS 限定
フレーム‥アルミ
GIANT XTC2 サイズ390
ハンドルバー‥アルミ
TREK FX2 サイズＬ【トレック ロードバイク】
ブレーキバー‥アルミ
ビアンキ　オルトレxr4 今週ラスト出品
リム素材‥アルミ
mori様専用 trek fx3
ハンドルポスト素材‥アルミ
COLNAGO　コルナゴ　E−1
シートポスト素材‥アルミ
ANCHOR アンカー　RL8 フレームセット　510mm

エアロカーボンロードバイク
新品ではないので傷はありますがそこまで大きく目立つような傷はありません。又、サドルの裏側に破れがございます。使用上は問題はありません。発送の際はグリップテープは剥がして発送します。箱に収めるためにハンドル、前輪、ペダルを外しておく場合もございます。
Panasonic電動アシスト自転車EZ 20型 パナソニック電動アシスト自転車

K2フルサスMTB（スパイクタイヤ付）26インチ
#ロードバイク#クロスバイク#マウンテンバイク　#canover#カノバー#アドニス#自転車　#gios#giant#shimano#trek#fuji#Bianchi#CANNONDALE#SPECIALIZED#MARIN#MERIDA#BRIDGESTONE#NESTO#ジオス#ジャイアント#シマノ#トレック#フジ#ビアンキ#キャノンデール#スペシャライズド#マリン#メリダ#ブリヂストン#ネスト

雨未使用 室内保管 子供用自転車 16インチ 関西直接引渡可 防犯抹消済 子ども

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

極美品 フルカスタム KHS F-20R 快適&贅沢ツーリングパッキング♪仕様

サイクルベースあさひ　オフィスプレス　27インチ

ピナレロプリンスFX ホイール、サドルレス

新品MERCANE ワイドホイール プロ / シングルモーター 電動スクーター

KINK BMX キッズ用 16インチ

TERN VERGE P10 マットシルバー/レッド(2020年式)

ブルドッグさん専用　美品 TREK Domane AL4 Disc 54サイズ

【とよっきー様専用】ストライダー プロ
値下げ交渉あり❗️メーカー希望価格107000円種類···ロードバイク特徴···完成品付属品···鍵、保証書、サドル、フレーム、その他ギア・変速段数···13 ～ 15段商品説明フレーム‥アルミハンドルバー‥アルミブレーキバー‥アルミリム素材‥アルミハンドルポスト素材‥アルミシートポスト素材‥アルミ新品ではないので傷はありますがそこまで大きく目立つような傷はありません。又、サドルの裏側に破れがございます。使用上は問題はありません。発送の際はグリップテープは剥がして発送します。箱に収めるためにハンドル、前輪、ペダルを外しておく場合もございます。#ロードバイク#クロスバイク#マウンテンバイク　#canover#カノバー#アドニス#自転車　#gios#giant#shimano#trek#fuji#Bianchi#CANNONDALE#SPECIALIZED#MARIN#MERIDA#BRIDGESTONE#NESTO#ジオス#ジャイアント#シマノ#トレック#フジ#ビアンキ#キャノンデール#スペシャライズド#マリン#メリダ#ブリヂストン#ネスト

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商品の状態やや傷や汚れあり

『4年保証』 ロードバイク カノーバー シマノ14段変速 ADONIS CAR-012 自転車本体

47分钟前

『4年保証』 ロードバイク カノーバー シマノ14段変速 ADONIS CAR-012 自転車本体

¥34,000 ¥19,380

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