『4年保証』 ロードバイク カノーバー シマノ14段変速 ADONIS CAR-012 自転車本体

値下げ交渉あり❗️

DAHON ダホン

メーカー希望価格107000円

中古クロスバイク FX7.4 身長160-175cm程度 定価8.3万円

種類···ロードバイク

DAHON 折り畳み自転車 引き取りのみ 兵庫 大阪

特徴···完成品

S-WORKS tarmac sl6 パワメ付き未使用

付属品···鍵、保証書、サドル、フレーム、その他

キャノンデール、ジュニアマウンテンバイク

ギア・変速段数···13 ～ 15段

ブリヂストン前輪22/後輪26インチ子供乗せ3人乗り電動自転車すぐ配送可能

商品説明

SURLY Pugsley パグスレイ OPS 限定

フレーム‥アルミ

GIANT XTC2 サイズ390

ハンドルバー‥アルミ

TREK FX2 サイズＬ【トレック ロードバイク】

ブレーキバー‥アルミ

ビアンキ オルトレxr4 今週ラスト出品

リム素材‥アルミ

mori様専用 trek fx3

ハンドルポスト素材‥アルミ

COLNAGO コルナゴ E−1

シートポスト素材‥アルミ

ANCHOR アンカー RL8 フレームセット 510mm



エアロカーボンロードバイク

新品ではないので傷はありますがそこまで大きく目立つような傷はありません。又、サドルの裏側に破れがございます。使用上は問題はありません。発送の際はグリップテープは剥がして発送します。箱に収めるためにハンドル、前輪、ペダルを外しておく場合もございます。

Panasonic電動アシスト自転車EZ 20型 パナソニック電動アシスト自転車



K2フルサスMTB（スパイクタイヤ付）26インチ

#ロードバイク#クロスバイク#マウンテンバイク #canover#カノバー#アドニス#自転車 #gios#giant#shimano#trek#fuji#Bianchi#CANNONDALE#SPECIALIZED#MARIN#MERIDA#BRIDGESTONE#NESTO#ジオス#ジャイアント#シマノ#トレック#フジ#ビアンキ#キャノンデール#スペシャライズド#マリン#メリダ#ブリヂストン#ネスト

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

値下げ交渉あり❗️メーカー希望価格107000円種類···ロードバイク特徴···完成品付属品···鍵、保証書、サドル、フレーム、その他ギア・変速段数···13 ～ 15段商品説明フレーム‥アルミハンドルバー‥アルミブレーキバー‥アルミリム素材‥アルミハンドルポスト素材‥アルミシートポスト素材‥アルミ新品ではないので傷はありますがそこまで大きく目立つような傷はありません。又、サドルの裏側に破れがございます。使用上は問題はありません。発送の際はグリップテープは剥がして発送します。箱に収めるためにハンドル、前輪、ペダルを外しておく場合もございます。#ロードバイク#クロスバイク#マウンテンバイク #canover#カノバー#アドニス#自転車 #gios#giant#shimano#trek#fuji#Bianchi#CANNONDALE#SPECIALIZED#MARIN#MERIDA#BRIDGESTONE#NESTO#ジオス#ジャイアント#シマノ#トレック#フジ#ビアンキ#キャノンデール#スペシャライズド#マリン#メリダ#ブリヂストン#ネスト

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

雨未使用 室内保管 子供用自転車 16インチ 関西直接引渡可 防犯抹消済 子ども極美品 フルカスタム KHS F-20R 快適&贅沢ツーリングパッキング♪仕様サイクルベースあさひ オフィスプレス 27インチピナレロプリンスFX ホイール、サドルレス新品MERCANE ワイドホイール プロ / シングルモーター 電動スクーターKINK BMX キッズ用 16インチTERN VERGE P10 マットシルバー/レッド(2020年式)ブルドッグさん専用 美品 TREK Domane AL4 Disc 54サイズ【とよっきー様専用】ストライダー プロ