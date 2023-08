【商品説明文】

【個性派デザイン】FR2 Tシャツ 黄色 北朝鮮 ドナルド・トランプ M

☆閲覧いただいた皆様にお得な情報☆

当店ではフォロワー様限定でお得な”割引”を行なっています(*´∇`*)

お気に入りの1枚を探してみてくださいね!

#古着屋avancer

90s 90年代 をはじめ、トレンド や ジャケットなど スウェット や パーカー をメインに メンズ から レディース まで揃えております!

▪️ブランド▪️

ヒステリックグラマー HYSTERIC GLAMOUR

▪️サイズ表記▪️

M

▪️サイズ実寸(cm)▪️

・着丈66

・身幅48

・肩幅41

・袖丈24

▪️カラー▪️

紺色 / ネイビー

▪️素材▪️

コットン

▪️購入元▪️

ブランドリユース店

質屋・古物市場・ストア商品

▪️状態▪️

USED

お使いのモニタによって色調が異なって見られる場合がございますが、当店”状態の良いもの”しか扱いませんのでご安心ください!

こちらにもオススメ商品を大量出品中です(>◡<)

#古着屋avancer

2866

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヒステリックグラマー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

