2022年最新入荷 【新品】NIKE AIR FORCE 1 1837 Tiffany & Co スニーカー

◆海外製品のため、基準が厳しい日本とは違い、商品への若干の傷、縫製の甘さなどがある可能性があるとの事です。

◆海外並行輸入品のため、完璧を求める方や神経質な方は、ご購入をお控え下さい。

自身での鑑定等は行なっておらず、断定はできません。

ご了承ください。

真偽を、気にさせれる方はご遠慮下さい。

写真は全て実物です。

写真にてご確認、ご理解の上

自己責任でご購入お願い致します。

上記の内容に納得頂ける方のみご検討ください。

並行輸入品のため完璧な国内正規品を求められる方はご購入をご遠慮下さい。

ご理解いただける方・マナーある方のみご購入を検討ください。

メインカラー···ブラック

人気モデル···NIKE エアフォース1

スニーカー型···ミッドカット(Mid)

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

