【当店限定販売】 【新品未開封】　エリザベート　dvd 花總まり　井上芳雄　東宝 ミュージカル

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エリザベート：花總まり

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トート：井上芳雄

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フランツ・ヨーゼフ：田代万里生

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ルドルフ：古川雄大

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ゾフィー：香寿たつき

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ルキーニ：成河

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少年ルドルフ：池田優斗

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内容：本編ＤＶＤ（２枚組）、特典映像ＤＶＤ（１枚組）、特製ブックレット

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♪特典映像ＤＶＤ

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・ボーナストラック（各ver. 3曲)

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Black バージョン

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1. 私だけに（蘭乃はな）

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2. 私が踊る時（蘭乃はな・井上芳雄）

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3. 夜のボート（蘭乃はな・田代万里生）

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・Black バージョンには花總まり×井上芳雄スペシャル対談を収録！

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・キャストの扮装によるコメント映像

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・演出家 小池修一郎インタビュー

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・『エリザベート』プロモーション映像（舞台映像版）

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

新品未開封 お値下げ不可 即購入◎プチプチ梱包は＋200エリザベート：花總まり トート：井上芳雄フランツ・ヨーゼフ：田代万里生ルドルフ：古川雄大ゾフィー：香寿たつき ルキーニ：成河少年ルドルフ：池田優斗内容：本編ＤＶＤ（２枚組）、特典映像ＤＶＤ（１枚組）、特製ブックレット♪特典映像ＤＶＤ・ボーナストラック（各ver. 3曲)Black バージョン 1. 私だけに（蘭乃はな） 2. 私が踊る時（蘭乃はな・井上芳雄） 3. 夜のボート（蘭乃はな・田代万里生）・Black バージョンには花總まり×井上芳雄スペシャル対談を収録！ ・キャストの扮装によるコメント映像・演出家 小池修一郎インタビュー ・『エリザベート』プロモーション映像（舞台映像版）

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