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【当店限定販売】 【新品未開封】　エリザベート　dvd 花總まり　井上芳雄　東宝 ミュージカル

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新品未開封　お値下げ不可　即購入◎
杜けあき ファンの集い ビデオ3本セット

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プチプチ梱包は＋200
【新品未開封】　エリザベート　dvd 花總まり　井上芳雄　東宝

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エリザベート：花總まり
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トート：井上芳雄
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フランツ・ヨーゼフ：田代万里生
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ルドルフ：古川雄大
ジェーンエア　大阪公演　ミュージカル
ゾフィー：香寿たつき
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ルキーニ：成河
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少年ルドルフ：池田優斗
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ジェーンエア　大阪公演　ミュージカル
内容：本編ＤＶＤ（２枚組）、特典映像ＤＶＤ（１枚組）、特製ブックレット
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♪特典映像ＤＶＤ
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・ボーナストラック（各ver. 3曲)
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Black バージョン
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1. 私だけに（蘭乃はな）
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2. 私が踊る時（蘭乃はな・井上芳雄）
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3. 夜のボート（蘭乃はな・田代万里生）
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・Black バージョンには花總まり×井上芳雄スペシャル対談を収録！
杜けあき ファンの集い ビデオ3本セット
・キャストの扮装によるコメント映像
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・演出家 小池修一郎インタビュー
【新品未開封】　エリザベート　dvd 花總まり　井上芳雄　東宝
・『エリザベート』プロモーション映像（舞台映像版）

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商品の情報

商品の状態新品、未使用

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新品未開封　お値下げ不可　即購入◎プチプチ梱包は＋200エリザベート：花總まり トート：井上芳雄フランツ・ヨーゼフ：田代万里生ルドルフ：古川雄大ゾフィー：香寿たつき ルキーニ：成河少年ルドルフ：池田優斗内容：本編ＤＶＤ（２枚組）、特典映像ＤＶＤ（１枚組）、特製ブックレット♪特典映像ＤＶＤ・ボーナストラック（各ver. 3曲)Black バージョン 1. 私だけに（蘭乃はな） 2. 私が踊る時（蘭乃はな・井上芳雄） 3. 夜のボート（蘭乃はな・田代万里生）・Black バージョンには花總まり×井上芳雄スペシャル対談を収録！ ・キャストの扮装によるコメント映像・演出家 小池修一郎インタビュー ・『エリザベート』プロモーション映像（舞台映像版）

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58分钟前

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