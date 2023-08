■商品名

Spick & Span スピックアンドスパン シャーリングティアードワンピース

※

肩パッドなし 裏地 あり スリットなし 伸縮性なし 透け感あり

■色

黒(ブラック)ブラウン 赤

■サイズ

XL(LL)

肩幅 44cm

身幅 51cm

ウエスト 47cm

袖丈 57cm

着丈 135cm

※平置き実寸。

※素人採寸のため、1センチ程度の誤差はご了承ください

■素材

ポリエステル

■状態

美品です。目立った汚れなどはありません。

■発送

1〜2日で発送いたします。

遅くなる場合はご連絡いたします。

◎購入先

ブランド鑑定済みのリサイクルショップ

୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧

他にもレディースアパレル商品

多数出品しております♡°˖

#たまりのワンピース

是非ご覧ください( ⁎ᵕᴗᵕ⁎ )❤︎

୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧

⚠まだまだたくさん着ていただける綺麗なお品ですが、素人の自宅保管、素人検品ですのでご了承ください。

⚠素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。

⚠ タイトル、説明にない撮影小物類は付きません。

✿発送はコンパクトに折畳ませて頂き、最安値の方法で送らせて頂く予定で御座います。畳みジワはご容赦くださいm(_ _)m

✿出来る限り、丁寧に、迅速にご対応させて頂き

ます❤︎

結婚式 二次会 パーティー 七五三 入学式 参観日 発表会 キッズ

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド デシグアル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

