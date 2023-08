激安超安値 【アジアン雑貨店】シークレット含　フルコンプ　ぷち　リーメント　食品サンプル その他

リーメントぷちサンプルシリーズ

Myスタイルコレクション

アジアン雑貨店

シークレット2種類含め、全12種類のコンプリートです❗

6.のみリーフレットなし。他は全て揃っています。中箱1枚ですが畳んで一緒に同封いたします。

1.魅惑のバッチャン焼き

2.中国茶器&飾り棚

3.アジアン★マーケット

4.アジアのかくし

5.キッチュな花柄食器

6.アジアのきれいなおねえさん

7.まるごとパイナップル炒飯

8.タイ屋台名物!トムヤムクン

9.フォー&生春巻き

10.アジアンルーム

11.バッチャン焼きお茶セット【シークレット1】

12.おでかけしましょ【シークレット2】

状態は、良好です。

自宅保管品となりますので、中古品のご理解頂ける方のご購入お待ちしております。

バラ売りはできませんのでご了承ください。

他にもぷちサンプルシリーズ出品していますのでよろしくお願いいたします★

カプセルトイ人気シリーズ···ぷちサンプル

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

