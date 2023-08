Reebok INSTAPUMP FURY OG

リーボック インスタポンプフューリー OG

新品未使用です。

写真撮影のため、一度箱から出しております。

●サイズ:26.5cm

●カラー:ユーティリティベージュ / ホワイト

●素材:合成繊維

●アウトソール:合成底

●重量(片足):約270g(23.5cm)

●品番:FZ4428

【商品説明】

1990年代のハイテクスニーカーブームを牽引した不朽の名作 INSTA PUMP FURY(インスタポンプフューリー)。

空気を注入するポンプチェンバーをアッパーに導入することで、シューレースがなくても空気の圧力によってフィッティングが調整できる「ザ ポンプ テクノロジー」を搭載。

またハニカム構造の衝撃吸収をもたらすHEXALITEを搭載したランニングシューズとして1994年に登場以来、今なおファンを魅了し続けています。

高いデザイン性だけでなく、優れたクッショニングによる柔らかな履き心地も魅力。

アッパーはバリスティックナイロンと通常のナイロンを組み合わせ、テクスチャー感とレイヤード感をプラス。

ボリュームのあるルックスでインパクトがありながらも、ベーシックカラーで合わせやすさも両立しています。

【注意事項】

●新品未使用ですが、中には展示品などとして店舗で使用されていたものも含まれており、購入時より多少の汚れやキズなどがついている場合があります。完璧を求める方はご購入をお控えください。

●購入時の箱に入れ、水濡れ防止の袋で梱包して発送します。配送にあたって箱にシワやヘコミ、スレ等が生じる場合があります。購入時より元々あるものも含め、予めご承知おき願います。

●こちらは値引き不可のお品物です。

ご検討くださいませ。

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド リーボック 商品の状態 新品、未使用

