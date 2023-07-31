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ずっと気になってた 【はやちん様専用】MacBook Air 2020 ジャンク ノートPC

商品の説明

⚠︎︎ 大幅なお値下げしません。
MacBookPro Retina 2015 Corei7 13インチ

ゲーミングノートDELL G15 5515 15,6 インチ120hz
初期化に失敗した為ジャンク扱い。
ノートパソコン core i7/メモリ8GB/HDD1TB/当日~翌日発送
ご理解頂ける方ご購入お願いします。
【美品】Apple MacBook Pro 2016 15.4 新品バッテリー
付属品全てあり。
特価‼️Jumperノートパソコン 14.0インチ 12GB＋256GS
ほとんど使っておりません。充電回数30くらい。
DELL Latitude 5310　Core i5 10310U
箱に少し汚れあり。
✨第3世代モデル！新品SSD240GB搭載！富士通 AH33/J✨

ASUS ROG Flow X13 ryzen9モデル
製品年式···2020
macbook air 11インチ　2015
シリーズ···MacBook Air
未開封 NEC VersaPro タイプVC 13.3型 979g Ryzen5
画面サイズ···13インチ
【新品未使用】HP ENVY x360 13-bf 最上位モデル（Office）
メモリ···8GB
b384✨限定/7世代 /薄型軽量 /爆速SSD /8GB 快適✨ノートパソコン
SSD容量···256GB

MacBook A1534 ✴︎ジャンク品

商品の情報

商品の状態未使用に近い

【動作保証】レッツノート SZ6 DVDマルチ搭載 超軽量PC 7世代i5

中古 パソコン 東芝 Toshiba Dynabook T552/37GB

ThinkPad L580 i5 5g 512ssd
⚠︎︎ 大幅なお値下げしません。初期化に失敗した為ジャンク扱い。ご理解頂ける方ご購入お願いします。付属品全てあり。ほとんど使っておりません。充電回数30くらい。箱に少し汚れあり。製品年式···2020シリーズ···MacBook Air画面サイズ···13インチメモリ···8GBSSD容量···256GB

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ずっと気になってた 【はやちん様専用】MacBook Air 2020 ジャンク ノートPC

42分钟前

ずっと気になってた 【はやちん様専用】MacBook Air 2020 ジャンク ノートPC

¥45,000 ¥24,750

(税込) 送料込み
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