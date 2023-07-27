春のコレクション 【週末値下げ】FUJITSU ScanSnap iX500 PC周辺機器

■商品概要

【限定品】Magic Mouse ブルー色

FUJITSU ScanSnap iX500 FI-IX500です。

wilba.tech Salvation Keyboard B-stock

カラー/モノクロ両面スキャン問題ないことを確認済ですが、

APPLE MAGIC TRACKPAD 3

スキャン枚数などの詳細は不明ですが、主に名刺読み込みで使用してました。

HHKB Professional BT 英語配列 墨 PD-KB600B



☆ジャンク☆Canon IPF605L

■商品詳細

QNAP TS-653 pro 【週末限定値下げ】

製品名：ScanSnap iX500

エルゴトロン LX デスクマウント モニターアーム 34インチ

メーカー：富士通 FUJITSU

美品 エプソン GT-X830 ネガフィルムスキャン フィルムホルダー付属

付属品：ACアダプター 、USB3.0ケーブル

Apple Magic Keyboard 12.9



【週末値下げ】FUJITSU ScanSnap iX500

■その他・備考

1点限り‼️ Logicool MX2000 ワイヤレスマウス ロジクール

リサイクル段ボール梱包、メルカリ便にて発送予定です。

YukiAim x Gamesense Radarマウスパッド

巻取り式のUSBケーブルを同梱いたします。

LPC3T33 4色セットシアンイエローブラックマゼンダMサイズ環境推進トナー



PIXELA (ピクセラ) LTE対応USBドングル PIX-MT100

#在宅

Logicool G PRO X SUPERLIGHT 【新品未使用】

#テレワーク

新品未使用品 fitbit CHARGE5 BLACK

#自炊

SONY nasne ナスネ 1TB CECH-ZNR2J

#富士通

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

■商品概要FUJITSU ScanSnap iX500 FI-IX500です。カラー/モノクロ両面スキャン問題ないことを確認済ですが、スキャン枚数などの詳細は不明ですが、主に名刺読み込みで使用してました。■商品詳細製品名：ScanSnap iX500メーカー：富士通 FUJITSU付属品：ACアダプター 、USB3.0ケーブル■その他・備考リサイクル段ボール梱包、メルカリ便にて発送予定です。巻取り式のUSBケーブルを同梱いたします。#在宅#テレワーク#自炊#富士通

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Magic Keyboard 12.9インチ 日本語 第３第4世代 A1998Panasonic プライベート・ビエラ UN-10CE9-W新品未使用Finalmouse Starlight-12 TenziPad Pro 11（4,3,2,1）Air（5,4）スマートキーボード_5