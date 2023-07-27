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春のコレクション 【週末値下げ】FUJITSU ScanSnap iX500 PC周辺機器

商品の説明

■商品概要
【限定品】Magic Mouse ブルー色
FUJITSU ScanSnap iX500 FI-IX500です。
wilba.tech Salvation Keyboard B-stock
カラー/モノクロ両面スキャン問題ないことを確認済ですが、
APPLE MAGIC TRACKPAD 3
スキャン枚数などの詳細は不明ですが、主に名刺読み込みで使用してました。
HHKB Professional BT 英語配列 墨　PD-KB600B

☆ジャンク☆Canon IPF605L
■商品詳細
QNAP TS-653 pro 【週末限定値下げ】
製品名：ScanSnap iX500
エルゴトロン LX デスクマウント モニターアーム 34インチ
メーカー：富士通 FUJITSU
美品 エプソン GT-X830 ネガフィルムスキャン フィルムホルダー付属
付属品：ACアダプター 、USB3.0ケーブル
Apple Magic Keyboard 12.9

【週末値下げ】FUJITSU ScanSnap iX500
■その他・備考
1点限り‼️ Logicool MX2000 ワイヤレスマウス ロジクール
リサイクル段ボール梱包、メルカリ便にて発送予定です。
YukiAim x Gamesense Radarマウスパッド
巻取り式のUSBケーブルを同梱いたします。
LPC3T33 4色セットシアンイエローブラックマゼンダMサイズ環境推進トナー

PIXELA (ピクセラ) LTE対応USBドングル PIX-MT100
#在宅
Logicool G PRO X SUPERLIGHT 　【新品未使用】
#テレワーク
新品未使用品　fitbit CHARGE5 BLACK
#自炊
SONY nasne ナスネ 1TB CECH-ZNR2J
#富士通

Magic Keyboard 12.9インチ 日本語　第３第4世代 A1998

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

Panasonic プライベート・ビエラ UN-10CE9-W新品未使用

Finalmouse Starlight-12 Tenz

iPad Pro 11（4,3,2,1）Air（5,4）スマートキーボード_5
■商品概要FUJITSU ScanSnap iX500 FI-IX500です。カラー/モノクロ両面スキャン問題ないことを確認済ですが、スキャン枚数などの詳細は不明ですが、主に名刺読み込みで使用してました。■商品詳細製品名：ScanSnap iX500メーカー：富士通 FUJITSU付属品：ACアダプター 、USB3.0ケーブル■その他・備考リサイクル段ボール梱包、メルカリ便にて発送予定です。巻取り式のUSBケーブルを同梱いたします。#在宅#テレワーク#自炊#富士通

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

春のコレクション 【週末値下げ】FUJITSU ScanSnap iX500 PC周辺機器

14分钟前

春のコレクション 【週末値下げ】FUJITSU ScanSnap iX500 PC周辺機器

¥12,222 ¥10,389

(税込) 送料込み
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