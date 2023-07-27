春のコレクション 【週末値下げ】FUJITSU ScanSnap iX500 PC周辺機器

■商品概要
【限定品】Magic Mouse ブルー色
FUJITSU ScanSnap iX500 FI-IX500です。
wilba.tech Salvation Keyboard B-stock
カラー/モノクロ両面スキャン問題ないことを確認済ですが、
APPLE MAGIC TRACKPAD 3
スキャン枚数などの詳細は不明ですが、主に名刺読み込みで使用してました。
HHKB Professional BT 英語配列 墨 PD-KB600B
☆ジャンク☆Canon IPF605L
■商品詳細
QNAP TS-653 pro 【週末限定値下げ】
製品名：ScanSnap iX500
エルゴトロン LX デスクマウント モニターアーム 34インチ
メーカー：富士通 FUJITSU
美品 エプソン GT-X830 ネガフィルムスキャン フィルムホルダー付属
付属品：ACアダプター 、USB3.0ケーブル
Apple Magic Keyboard 12.9
【週末値下げ】FUJITSU ScanSnap iX500
■その他・備考
1点限り‼️ Logicool MX2000 ワイヤレスマウス ロジクール
リサイクル段ボール梱包、メルカリ便にて発送予定です。
YukiAim x Gamesense Radarマウスパッド
巻取り式のUSBケーブルを同梱いたします。
LPC3T33 4色セットシアンイエローブラックマゼンダMサイズ環境推進トナー
PIXELA (ピクセラ) LTE対応USBドングル PIX-MT100
#在宅
Logicool G PRO X SUPERLIGHT 【新品未使用】
#テレワーク
新品未使用品 fitbit CHARGE5 BLACK
#自炊
SONY nasne ナスネ 1TB CECH-ZNR2J
#富士通
Magic Keyboard 12.9インチ 日本語 第３第4世代 A1998
Panasonic プライベート・ビエラ UN-10CE9-W新品未使用
Finalmouse Starlight-12 Tenz
iPad Pro 11（4,3,2,1）Air（5,4）スマートキーボード_5
■商品概要FUJITSU ScanSnap iX500 FI-IX500です。カラー/モノクロ両面スキャン問題ないことを確認済ですが、スキャン枚数などの詳細は不明ですが、主に名刺読み込みで使用してました。■商品詳細製品名：ScanSnap iX500メーカー：富士通 FUJITSU付属品：ACアダプター 、USB3.0ケーブル■その他・備考リサイクル段ボール梱包、メルカリ便にて発送予定です。巻取り式のUSBケーブルを同梱いたします。#在宅#テレワーク#自炊#富士通