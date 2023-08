【日本限定モデル】 【新品未開封】松田元太　アクリルスタンド アイドル

※期間限定お値下げ中 18,999☞16,999

松田元太くんのアクリルスタンドです。

松田元太 アクスタ 第一弾

※新品未使用ですが、外袋に初期傷等ある場合がございます。

※神経質な方はご購入ご遠慮下さい。

※他に出品している商品との同梱も可能です。

宮近海斗

中村海人

七五三掛龍也

川島如恵留

吉澤閑也

松田元太

松倉海斗

トラジャ TravisJapan

ジャンル···ジャニーズ

グッズ種類···その他

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

